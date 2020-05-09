В Беларуси появились творожки со вкусами тирамису и лимонного пирога

«Савушкин продукт» выпустил оригинальные творожные десерты «Апети» со вкусами тирамису и лимонного пирога. Их отличает то, что вместе с творогом в состав одного из них входит цитрусовый бисквит, а другого - шоколад с кофе и карамелью.

Десерты готовят из натурального творога с добавлением сливок, которые придают ему насыщенный вкус. При этом новинки имеют невысокую жирность - всего 5%. Но особый колорит придают наполнители: для «лимонного пирога» «пекут» бисквит с цитрусовым вкусом, а в «тирамису» добавляют шоколад, карамельный сироп и экстракт кофе. В результате творожки по вкусу деликатно повторяют популярные в мире десерты.

Новинки призваны расширить рынок творожных десертов. Они позволяют получить удовольствие от сладкого, но с большей пользой для здоровья. Их также можно использовать в качестве легкого перекуса.

«Десерты всегда были одним из общепризнанных «антидепрессантов». Однако в последнее время все больше покупателей стремятся не только получить удовольствие от перекуса, но и сочетать его с пользой для здоровья. Творожные новинки «Апети» прекрасно справляются с этой задачей. Обладая вкусом популярного десерта, они несут пользу настоящего творога и имеют относительно невысокую калорийность. Это делает их оптимальным выбором для завтрака, ужина или легкого перекуса», – поясняют в компании «Савушкин продукт».

Творожки выпускают в «десертных стаканчиках» по 120 граммов. На фиолетовой этикетке изображены кусочки лимонного пирога или тирамису в творожной «ванне». Десерты могут храниться в холодильнике до 30 дней.

Творожные новинки уже представлены на молочных витринах. Их можно найти практически в любом продуктовом магазине Беларуси.