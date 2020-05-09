Дань памяти Героям войны отдают в регионах Беларуси: звучат поздравления ветеранам, проходят торжества

Источник материала: ОНТ

В каждом областном центре люди несут цветы к мемориалам и местам захоронения, чтобы отдать дань памяти Героям войны.

В Могилеве память павших за свободу Отечества почтили на Площади Славы. Здесь расположен мемориальный комплекс «Борцам за советскую власть». На барельефах эпизоды военной истории города и имена тех, кто сражался за родную землю.

Здесь парит «Победа»: «крылатая» бронзовая фигура - символ движения вперед. А подножия скульптуры-монумента горит Вечный огонь – память о бессмертном подвиге нашего народа.

Жители Гомеля в этот светлый праздник всенародной гордости и славы также по традиции встретились у Вечного огня. Венки и цветы - к братской могиле советских воинов и подпольщиков, погибших в борьбе за родную землю. Минута молчания - в память о Героях и их Подвиге.

Сегодня в регионе проживают около 700 ветеранов Великой Отечественной войны. Вечером, в их честь небо над Гомелем украсит праздничный салют. В Витебске старт торжествам был дан на площади Победы. По традиции именно сюда люди несут цветы, к Вечному огню у мемориального комплекса в честь воинов-освободителей, партизан и подпольщиков.

Для Гродно День Победы – особая дата. Город был захвачен одним из первых и пробыл в оккупации долгих 1119 дней. Поэтому сегодня главные торжества по традиции у памятника воинам-освободителям города.

А в городе над Бугом памятные торжества стартовали в Брестской крепости. Сегодня на минуту цитадель замерла в тишине и живые цветы легли к подножью мемориала, как символ неугасающей памяти о тех, кто подарил нам мирное небо над головой.

Брестская крепость - особое место на карте нашей страны, ставшее точкой отсчета масштабной трагедии и одновременно непревзойденного мужества. Героизм защитников цитадели положил начало Победы, которой вот уже 75 мирных лет.

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