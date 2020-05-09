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«Я завидовала птичкам и кошке, которая под проволокой может пройти». Малолетняя узница минского гетто поделилась воспоминаниями
Источник материала: ОНТ
Что осталось в памяти ветеранов? Люди, прошедшие войну, рассказывают о том, чем хотелось бы поделиться, когда они мысленно возвращаются в военные сороковые.
Малолетняя узница минского гетто Фрида Рейзман поделилась своими воспоминаниями.
Подробности смотрите в видеоинформации.
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«Я завидовала птичкам и кошке, которая под проволокой может пройти». Малолетняя узница минского гетто поделилась воспоминаниями
Что осталось в памяти ветеранов? Люди, прошедшие войну, рассказывают о том, чем хотелось бы поделиться, когда они мысленно возвращаются в военные сороковые. ...
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