75-летие Победы: как проходит праздник в Минске

Источник материала: ОНТ

Области, города, районы и поселки. Каждый уголок Беларуси этим утром проникся духом праздника!

Особая энергетика сейчас в столице.

Ровно в полдень ряд столичных парков окутала музыкальная энергетика. Буквально отовсюду в унисон слышны пение птиц и мелодии знаменитой «Катюши». Все это под звонкие детские голоса и дружный смех. А ведь таким и должен быть День Победы – каким нам его и подарили наши прабабушки и прадедушки. Праздник в этом году пусть и в многолюдной атмосфере, но с большим масштабом в сердцах у каждого.

«Для меня это праздник – праздник, идти по парку и слушать 9 Мая эту музыку, думать о том, какой был подвиг и о том, что мы это помним и должны помнить наши дети»

Яркая патриотическая программа сегодня и в музее истории Великой Отечественной войны. Всем гостям представится уникальная возможность прикоснуться к Знамени Победы, которое 75 лет назад уже побывало в нашей столице.

Песни военных лет звучат возле «Чижовка-Арены» – на одной из восьми праздничных локаций, где в небо выпустят победные залпы салюта. Это вечером, сейчас же здесь - историческая атмосфера, которую задают живые кадры легендарной победы. До позднего вечера не утихнет музыка и в парках Победы и Павлова. Не смолкают слова благодарности тем, кто отвоевал мирное небо в парке Челюскинцев. Здесь также весь день вспоминают боевые подвиги.

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