ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

75-летие Победы: как проходит праздник в Минске

09.05.2020 15:52 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Области, города, районы и поселки. Каждый уголок Беларуси этим утром проникся духом праздника!

Особая энергетика сейчас в столице. 

Ровно в полдень ряд столичных парков окутала музыкальная энергетика. Буквально отовсюду в унисон слышны пение птиц и мелодии знаменитой «Катюши». Все это под звонкие детские голоса и дружный смех. А ведь таким и должен быть День Победы – каким нам его и подарили наши прабабушки и прадедушки. Праздник в этом году пусть и в многолюдной атмосфере, но с большим масштабом в сердцах у каждого. 

«Для меня это праздник – праздник, идти по парку и слушать 9 Мая эту музыку, думать о том, какой был подвиг и о том, что мы это помним и должны помнить наши дети» 

Яркая патриотическая программа сегодня и в музее истории Великой Отечественной войны. Всем гостям представится уникальная возможность прикоснуться к Знамени Победы, которое 75 лет назад уже побывало в нашей столице.

Песни военных лет звучат возле «Чижовка-Арены» – на одной из восьми праздничных локаций, где в небо выпустят победные залпы салюта. Это вечером, сейчас же здесь - историческая атмосфера, которую задают живые кадры легендарной победы. До позднего вечера не утихнет  музыка и в парках Победы и Павлова. Не смолкают слова благодарности тем, кто отвоевал мирное небо в парке Челюскинцев. Здесь также весь день вспоминают боевые подвиги.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Области, города, районы и поселки. Каждый уголок Беларуси этим утром проникся духом праздника! Особая энергетика сейчас в столице.  Ровно в полдень ряд столичных...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Я завидовала птичкам и кошке, которая под проволокой может пройти». Малолетняя узница минского гетто поделилась воспоминаниями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.05.2020
Драгічынскі веснік
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
09.05.2020
Mir24.TV Belarus
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика