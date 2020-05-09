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В Минском районе инспекторы остановили Volkswagen, за рулем которого сидел 12-летний ребенок

09.05.2020 16:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минском районе инспекторы остановили автомобиль, которым управлял ребенок. Об этом сообщили в областной ГАИ.

Инцидент произошел 7 мая, около 17.55. Сотрудники ГАИ на 11-м километре трассы Сеница — Прилуки — Самохваловичи остановили Volkswagen. Когда они подошли автомобилю, выяснилось, что за рулем сидит 12-летний ребенок. Его 40-летний отец находился на переднем пассажирском сиденье.

В отношении мужчины за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему прав, вынесено постановление по ч. 1 ст. 18.19 КоАП Беларуси.

 
 
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Его 40-летний отец находился на переднем пассажирском сиденье.
 
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