В Минском районе инспекторы остановили Volkswagen, за рулем которого сидел 12-летний ребенок

Источник материала: Tut.by

В Минском районе инспекторы остановили автомобиль, которым управлял ребенок. Об этом сообщили в областной ГАИ.

Инцидент произошел 7 мая, около 17.55. Сотрудники ГАИ на 11-м километре трассы Сеница — Прилуки — Самохваловичи остановили Volkswagen. Когда они подошли автомобилю, выяснилось, что за рулем сидит 12-летний ребенок. Его 40-летний отец находился на переднем пассажирском сиденье.

В отношении мужчины за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему прав, вынесено постановление по ч. 1 ст. 18.19 КоАП Беларуси.