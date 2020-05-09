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Поздравление с 75-летием Великой Победы: артисты Беларуси и Росссии исполнили песню «День Победы»

09.05.2020 18:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Артисты Беларуси и России направили соотечественникам видеопоздравление с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне и исполнили композицию «День Победы».

Со словами благодарности в адрес защитников выступили Лев Лещенко, Руслан Алехно, Денис Клявер, Стас Михайлов, Родион Газманов, Александр Маршал, Анатолий Ярмоленко. Артисты пожелали соотечественникам здоровья, благополучия и мирного неба над головой. «Мы будем помнить, мы будем благодарить ветеранов, которые завоевали нам мир на земле, и научим этому своих детей и внуков. С праздником!» – сказал народный артист Беларуси. 

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Артисты Беларуси и России направили соотечественникам видеопоздравление с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне и исполнили композицию «День Победы»....
 
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