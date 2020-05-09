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Минчане несут цветы к монументу Победы

09.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Цветы к монументу Победы несут сегодня в Минске, передает телеканал «МИР 24».

Этот монумент находится в самом сердце белорусской столицы. По традиции именно здесь проходят самые значимые мероприятия праздника.

«Лично для меня этот праздник святой, торжественный. Потому что мой отец воевал на фронте, прошел дорогами войны, освобождал Беларусь, Польшу, закончил войну в Германии. После войны долгое время трудился, имел боевые награды, которые бережно сегодня хранятся в моей семье. Для меня этот праздник очень много значит», – сказал глава Администрации президента Республики Беларусь Игорь Сергеенко.



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Теги: Минск
 
 
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Монумент находится в самом сердце белорусской столицы. По традиции именно здесь проходят самые значимые мероприятия праздника.
 
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