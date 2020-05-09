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В центре Минска закрасили крутой мурал художника из Аргентины

09.05.2020 17:18 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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До недавнего времени в центре Минска, рядом с ж/д вокзалом, на стене здания по улице Рабкоровская, 21 виднелся мурал. Его выполнил художник из Аргентины Франческо Босолетти, который приезжал в Минск на международный граффити-фестиваль Urban Myths в 2017 году. Мурала больше нет: вместо него – наляпистое пятно цвета беж, передает Onliner.

Мурал имел вид живого сердца. Босолетти изобразил его в негативе, с инвертированными цветами. Объясняя идею рисунка, аргентинец говорил, что его работа будет отсылать нас к стране, которая «считается сердцем Европы». К слову, тогда, около трех лет назад, спокойно порисовать на стене дома у художника не получилось. Из-за того, что эскиз не успели согласовать с администрацией города, художника увезли в милицию. Но быстро отпустили. В итоге мурал удалось завершить. Так он выглядел:

Кто именно закрасил граффити, неизвестно. Но точно ясно, что подрядчиков нанимало ЖКХ района. С чем связано решение избавиться от мурала – тоже пока открытый вопрос. По словам Олега Ларичева, руководителя Urban Myths, нынешнему руководству города не особо нравилось синее сердце. По предположению Ларичева, сейчас просто нашлись деньги.

 
Теги: Минск
 
 
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До недавнего времени в центре Минска, рядом с ж/д вокзалом, на стене здания по улице Рабкоровская, 21 виднелся мурал. Его выполнил художник из Аргентины Франческо...
 
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