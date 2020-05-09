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Праздник в цитадели: в Бресте отметили День Победы

09.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Торжественные мероприятия по случаю 9 мая прошли сегодня в Бресте. В крепости-герое, которая первой приняла на себя удар врага в 41-м, цветы возложили к вечному огню, передает телеканал «МИР 24».

«У меня отец прошел всю войну, от первого до последнего дня, у меня неизвестными числятся два дяди, братья отца, у бабушки по отцу на начало войны было 13 детей, а после войны осталось трое. Вот таким катком прошлась война по нашей семье. А сколько потерпевших было в нашей Беларуси», – рассказал ветеран пограничных войск Республики Беларусь Николай Тикунов.

В 1941-м на захват крепости фашисты отвели несколько часов. Цитадель героически сражалась больше месяца. После возложения венков перед монументом парадным маршем прошли военнослужащие брестского гарнизона. Вечером жителей города ждет праздничный салют.



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Теги: Брест
 
 
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В крепости-герое, которая первой приняла на себя удар врага в 41-м, возложили цветы к вечному огню.
 
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