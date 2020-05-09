Праздник в цитадели: в Бресте отметили День Победы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Торжественные мероприятия по случаю 9 мая прошли сегодня в Бресте. В крепости-герое, которая первой приняла на себя удар врага в 41-м, цветы возложили к вечному огню, передает телеканал «МИР 24».



«У меня отец прошел всю войну, от первого до последнего дня, у меня неизвестными числятся два дяди, братья отца, у бабушки по отцу на начало войны было 13 детей, а после войны осталось трое. Вот таким катком прошлась война по нашей семье. А сколько потерпевших было в нашей Беларуси», – рассказал ветеран пограничных войск Республики Беларусь Николай Тикунов.



В 1941-м на захват крепости фашисты отвели несколько часов. Цитадель героически сражалась больше месяца. После возложения венков перед монументом парадным маршем прошли военнослужащие брестского гарнизона. Вечером жителей города ждет праздничный салют.