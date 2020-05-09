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Праздник в цитадели: в Бресте отметили День Победы
09.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Торжественные мероприятия по случаю 9 мая прошли сегодня в Бресте. В крепости-герое, которая первой приняла на себя удар врага в 41-м, цветы возложили к вечному огню, передает телеканал «МИР 24».
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В крепости-герое, которая первой приняла на себя удар врага в 41-м, возложили цветы к вечному огню.
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