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Зарабатывает на этом деньги. Женщина обожает свои ногти и не стрижет их годами

10.05.2020 08:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американка не стрижет ногти уже несколько лет и не собирается нарушать эту традицию. Несмотря на то, что ими можно кого-нибудь порезать, многие люди в восторге от экстравагантного вида конечностей женщины. Более того, незнакомцы даже платят модели деньги, лишь бы увидеть фотографии ее рук и ног.

Аринда Уивер из Огайо с детства любила ухаживать за своими ногтями и часами сидела за маникюром, пишет Metro. С возрастом привычка никуда не делась, наоборот, только усилилась. Однако 58-летняя американка никогда не думала, что чересчур длинные ногти станут для нее источником дохода: все изменилось в 2006 году.

Тогда Аринде диагностировали рак груди, и она завела блог на MySpace, рассказывала подписчикам о своих переживаниях и делилась фотографиями. Вот только Уивер заметила, что людей интересует не её история, а ногти.

Пользователи Сети завалили женщину просьбами прислать им несколько кадров с руками и ногами, и тут Уивер поняла, что нашла золотую жилу. В 2008 году она уволилась с работы и посвятила себя новому делу.

— Я обнаружила, что могу зарабатывать на своих ногтях, так что я просто позволила им расти, — рассказала она.

Американка стала продавать свои видео и фото, зарабатывая на этом хорошие деньги. Например, десятиминутный клип, в котором Аринда показывает руку или ногу, обходится покупателям в 14 долларов (одну тысячу рублей).

Учитывая, что женщина выполняет по нескольку заказов в день, в деньгах она не нуждается. Еще больше стоит заказной ролик от Уивер или видеозвонок.

Сама женщина признается, что не знает, какой длины у нее ногти — она давно перестала мерить их линейкой. Конечно, иногда они ломаются, но в таком случае Уивер приклеивает их обратно или подрезает. А чтобы придать им дополнительную стойкость, Аринда наносит на них слой акрила.

У девушки из Англии, как и у американки, тоже длинные ногти, но пока от них у нее одни проблемы. Например, администрация отчислила её из школы из-за «опасного» маникюра, но британка так просто не сдалась и развязала войну за справедливость.

 
 
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Американка не стрижет ногти уже несколько лет и не собирается нарушать эту традицию
 
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