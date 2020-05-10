Лукашенко: Трагедия Великой Отечественной войны несоизмерима с трудностями современности

Источник материала: Mir24.TV Belarus

День Победы отмечается в этом году в особых условиях. Без массовых мероприятий и акций. Ведь только в России за последние сутки выявили 10 817 случаев заболевания. В тройке лидеров по числу зараженных в странах СНГ – Беларусь и Украина. Александр Лукашенко принял решение парад проводить, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

Военный парад в честь 75-летия Великой Победы – событие долгожданное и значимое для всех ветеранов и белорусов, которые чтят свою историю. И несмотря на современные вызовы и обстоятельства, он состоялся.

На центральной трибуне – ветераны. Их не так много. Приехали те, кто сам захотел побывать на параде. Одни всю войну были на передовой, другие сражались в тылу. 75 лет назад радость Победы объединила всех.

«На 9 мая я был в восточной Пруссии. 9 мая было такое ясное утро и день. И радости было много. Но прежде всего мы остались живы. Мы – победители», – поделился ветеран Великой Отечественной Войны Виктор Федорович Костко.

«Не сравнить ни с чем, что проходит на параде. Большое спасибо организаторам, которые дают еще возможность присутствовать», – рассказал ветеран Великой Отечественной войны Виктор Семенович Князев.



Каждый третий белорус не вернулся с войны. И парад – дань памяти всем советским воинам, которые погибли ради победы.

«Трагедия белорусского народа, который вынес на плечах титанический груз потерь и разрушений самой жестокой войны XX века, несоизмерима ни с какими трудностями современности. Поэтому даже мысль изменить традициям, которые вот уже 75 лет прославляют историю великого подвига победителей, для страны недопустима», – сказал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Открыл парад легендарный Т-34 времен войны. За ним только новая и модернизированная бронетехника – гордость белорусского военпрома. В пеших колоннах – почти три тысячи военнослужащих. В строю и женский парадный расчет.



В цвета национального флага небо над Минском раскрасила авиация, а ювелирный плац-концерт показала рота почетного караула. Знаменитую песню «День Победа» подпевали со слезами на глаза все зрители.

«Мы – генетическая память той войны. Мы дети, мы внуки, мы наследники. И мы дожны воспитать таких же потомков, которые придут на парад 9 мая много лет спустя, даже если вопреки чему-то, несмотря ни на что», – рассказала Светлана Вареньице.

Масштабных гуляний в Минске не было. Настроение создавали музыка и песни военных лет, которые звучали в парках.