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Лукашенко: Трагедия Великой Отечественной войны несоизмерима с трудностями современности
10.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
День Победы отмечается в этом году в особых условиях. Без массовых мероприятий и акций. Ведь только в России за последние сутки выявили 10 817 случаев заболевания. В тройке лидеров по числу зараженных в странах СНГ – Беларусь и Украина. Александр Лукашенко принял решение парад проводить, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.
На центральной трибуне – ветераны. Их не так много. Приехали те, кто сам захотел побывать на параде. Одни всю войну были на передовой, другие сражались в тылу. 75 лет назад радость Победы объединила всех.
«Не сравнить ни с чем, что проходит на параде. Большое спасибо организаторам, которые дают еще возможность присутствовать», – рассказал ветеран Великой Отечественной войны Виктор Семенович Князев.
Открыл парад легендарный Т-34 времен войны. За ним только новая и модернизированная бронетехника – гордость белорусского военпрома. В пеших колоннах – почти три тысячи военнослужащих. В строю и женский парадный расчет.
Масштабных гуляний в Минске не было. Настроение создавали музыка и песни военных лет, которые звучали в парках.
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