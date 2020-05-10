ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко: Трагедия Великой Отечественной войны несоизмерима с трудностями современности

10.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

День Победы отмечается в этом году в особых условиях. Без массовых мероприятий и акций. Ведь только в России за последние сутки выявили 10 817 случаев заболевания. В тройке лидеров по числу зараженных в странах СНГ – Беларусь и Украина. Александр Лукашенко принял решение парад проводить, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

Военный парад в честь 75-летия Великой Победы – событие долгожданное и значимое для всех ветеранов и белорусов, которые чтят свою историю. И несмотря на современные вызовы и обстоятельства, он состоялся.

На центральной трибуне – ветераны. Их не так много. Приехали те, кто сам захотел побывать на параде. Одни всю войну были на передовой, другие сражались в тылу. 75 лет назад радость Победы объединила всех.

«На 9 мая я был в восточной Пруссии. 9 мая было такое ясное утро и день. И радости было много. Но прежде всего мы остались живы. Мы – победители», – поделился ветеран Великой Отечественной Войны Виктор Федорович Костко.

«Не сравнить ни с чем, что проходит на параде. Большое спасибо организаторам, которые дают еще возможность присутствовать», – рассказал ветеран Великой Отечественной войны Виктор Семенович Князев.

Каждый третий белорус не вернулся с войны. И парад – дань памяти всем советским воинам, которые погибли ради победы.

«Трагедия белорусского народа, который вынес на плечах титанический груз потерь и разрушений самой жестокой войны XX века, несоизмерима ни с какими трудностями современности. Поэтому даже мысль изменить традициям, которые вот уже 75 лет прославляют историю великого подвига победителей, для страны недопустима», – сказал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Открыл парад легендарный Т-34 времен войны. За ним только новая и модернизированная бронетехника – гордость белорусского военпрома. В пеших колоннах – почти три тысячи военнослужащих. В строю и женский парадный расчет.

В цвета национального флага небо над Минском раскрасила авиация, а ювелирный плац-концерт показала рота почетного караула. Знаменитую песню «День Победа» подпевали со слезами на глаза все зрители.

«Мы – генетическая память той войны. Мы дети, мы внуки, мы наследники. И мы дожны воспитать таких же потомков, которые придут на парад 9 мая много лет спустя, даже если вопреки чему-то, несмотря ни на что», – рассказала Светлана Вареньице.

Масштабных гуляний в Минске не было. Настроение создавали музыка и песни военных лет, которые звучали в парках.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси решил не отменять парад в честь Дня Победы, несмотря на ситуацию с коронавирусом.
 
Новости дня
Новости разные
 
Певица Наталья Орейро исполнила на русском языке песню «Мы за ценой не постоим»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.05.2020
Mir24.TV Belarus
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Кричевская жизнь
10.05.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика