В Минске стала доступна бесконтактная оплата на транспорте

Минск встал в один ряд с такими мегаполисами, как Лондон и Ванкувер. Именно в этих городах, по мнению Visa, внедрены самые передовые решения в области бесконтактной оплаты в транспорте.

Глобальная программа Visa Ready for Transit позволяет операторам общественного транспорта получать доступ к проверенным технологичным решениям, которые существенно повышают уровень пассажирских перевозок.

В мире всего 10 компаний, чьи решения для транспорта получили сертификат Visa. При этом международная платежная система подтвердила соответствие как системы, так и отдельно устройств по приему оплат (валидаторы), которые уже внедрены в Беларуси.

«Решения по бесконтактной оплате на транспорте уже доказали свою эффективность в увеличении скорости приема платы за проезд, снижении операционных расходов, а также в положительном влиянии на рост пассажиропотока за счет более высокого качества обслуживания», – отмечает Visa.

В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения рекомендует переходить на бесконтактные платежи, чтобы снизить риск распространения инфекций через наличные деньги. Поэтому данный вид оплаты особенно актуален в наше время – люди стремятся к социальному дистанцированию и избегают дополнительных контактов с окружающими, а бесконтактная оплата им в этом помогает.

Внедрение бесконтактных платежей в транспорте является главным улучшением у пассажиров Великобритании, отмечается в исследовании платежной системы. Такого мнения придерживаются 49% опрошенных. Около 77% пользователей бесконтактных платежей рассказали, что эта функция улучшила их опыт поездок в общественном транспорте. Респонденты считают, что бесконтактные платежи избавили их от стресса благодаря возможности отслеживать расходы (24%), сокращению времени ожидания в очереди (45%) и отсутствию необходимости использовать наличные (59%). В целом, более 35% британских пользователей транспорта считают, что внедрение бесконтактной оплаты по всей сети улучшит качество обслуживания.

Оснащение столичного транспорта инновационными решениями происходило в несколько этапов. В 2014 году в Минске заработала автоматизированная система оплаты и контроля проезда – установлены валидаторы и внедрены транспортные карты. В 2017 году возможность бесконтактной оплаты появилась в метрополитене. В мае 2019 запущен пилотный проект на трамвайном маршруте №6. Чуть позже, в июне 2019 года, новый электронный способ оплаты проезда появился и в поездах городских линий. Сегодня оплатить поездку в метро, трамвае и поездах городских линий можно с помощью бесконтактной банковской карточки, мобильного устройства, которое поддерживает технологию NFC, и другого бесконтактного платежного средства — браслетов, часов или колец.

«Cистема оплаты в наземном транспорте разрабатывалась с учетом мировых практик и рекомендаций международных платёжных систем. Получение статуса Visa Ready подтверждает соответствие нашего продукта самым высоким международным стандартам. Мы очень гордимся тем, что с помощью продуктов IBA Group автоматизация процесса оплаты проезда в транспорте может выйти на новый уровень. Невозможно представить современный умный город без развитых систем оплаты проезда. Оплата проезда с помощью бесконтактной банковской карты позволяет пассажирам получить еще один современный, удобный, простой и понятный способ оплаты», — отметил руководитель технического отделения IBA Group Вадим Смотряев.

Разработка, которая сегодня стала неотъемлемой частью столичного транспорта, заинтересовала и другие страны. IBA Group уже внедряет автоматизированную систему контроля оплаты в казахстанском городе Усть-Каменогорске. Компания планирует запустить ее до конца 2020 года, оснастив все трамваи и автобусы города этим современным решением. В будущем запуск планируется и в других странах.