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Парад в Минске посетило более 15 тысяч человек
10.05.2020 10:56 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
minsknews.by
По предварительным оценкам МВД, на парад в Минске пришли более 15 000 зрителей.
Об этом сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран.
«Конечно же, хотелось бы поблагодарить тех людей, которые дали нам не просто мирное небо и завоевали Победу, а построили страну, в которой мы живем и гордимся тем, что мы ее граждане. Они сегодня среди нас, им тоже желаю здоровья», - отметил заместитель председателя Мингорисполкома в комментарии
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По предварительным оценкам МВД, на парад в Минске пришли более 15 000 зрителей.
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