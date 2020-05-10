Парад в Минске посетило более 15 тысяч человек

Источник материала: Ежедневник

minsknews.by

По предварительным оценкам МВД, на парад в Минске пришли более 15 000 зрителей.

Об этом сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран.

«Конечно же, хотелось бы поблагодарить тех людей, которые дали нам не просто мирное небо и завоевали Победу, а построили страну, в которой мы живем и гордимся тем, что мы ее граждане. Они сегодня среди нас, им тоже желаю здоровья», - отметил заместитель председателя Мингорисполкома в комментарии «Минск-Новости».