«Белавиа» приостанавливает полеты в три российских города

Источник материала: Ежедневник

naviny.by

«Белавиа» отменяет рейсы из Минска в Воронеж, Казань, Нижний Новгород.

Временный запрет будет действовать о конца сезона ИАТА лето-2020 (24 октября). Такую информацию авиакомпания опубликовала на своих страницах в социальных сетях.

Указывается, что для оформления возврата денег за билеты необходимо обращаться по месту приобретения квитков. Тем, кто покупал их на сайте, нужно следовать инструкциям, опубликованным на официальном интернет-портале авиакомпании.