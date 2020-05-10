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«Белавиа» приостанавливает полеты в три российских города

10.05.2020 17:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

naviny.by

«Белавиа» отменяет рейсы из Минска в Воронеж, Казань, Нижний Новгород.

Временный запрет будет действовать  о конца сезона ИАТА лето-2020 (24 октября). Такую информацию авиакомпания опубликовала на своих страницах в социальных сетях.

Указывается, что для оформления возврата денег за билеты необходимо обращаться по месту приобретения квитков. Тем, кто покупал их на сайте, нужно следовать инструкциям, опубликованным на официальном интернет-портале авиакомпании.

 
Теги: Минск
 
 
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«Белавиа» отменяет рейсы из Минска в Воронеж, Казань, Нижний Новгород.
 
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