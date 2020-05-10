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«Белавиа» приостанавливает полеты в три российских города
10.05.2020 17:20 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
naviny.by
«Белавиа» отменяет рейсы из Минска в Воронеж, Казань, Нижний Новгород.
Временный запрет будет действовать о конца сезона ИАТА лето-2020 (24 октября). Такую информацию авиакомпания опубликовала на своих
Указывается, что для оформления возврата денег за билеты необходимо обращаться по месту приобретения квитков. Тем, кто покупал их на сайте, нужно следовать инструкциям, опубликованным на официальном интернет-портале авиакомпании.
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«Белавиа» отменяет рейсы из Минска в Воронеж, Казань, Нижний Новгород.
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