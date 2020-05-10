Алекс в стране чудес. Художник нарисовал смешную картину про Лукашенко

Источник материала: KYKY

21-летний минский художник Артем Шалак взял акрил и на холсте нарисовал забавную картину с названием «Алекс в стране чудес» – про Александра Лукашенко. Получилось что-то в духе постеров 70-80-х годов, еще и похожее на диджитал-арт, но нет, все выполнено живьем. Свою работу парень показал в инстаграме (ох уж эти зумеры):

Мы попросили Артема пояснить, что именно «хотел сказать автор» своим рисунком, чтобы избежать кривотолков, но художник ответил так: «Думаю, комментарии совсем не нужны». Так что дайте волю воображению (и обратите внимание на два зеленых вируса, сидящих на ветке в верхнем праву углу). Кстати, «Алекс в стране чудес» стал не только холстом, но и постерами в форматах А2 и А3. Их продают, но только до конца этого дня. Если вдруг хотите прикупить, напишите в личные сообщения профилю по ссылке ниже: