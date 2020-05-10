ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Алекс в стране чудес. Художник нарисовал смешную картину про Лукашенко

10.05.2020 17:18 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

21-летний минский художник Артем Шалак взял акрил и на холсте нарисовал забавную картину с названием «Алекс в стране чудес» – про Александра Лукашенко. Получилось что-то в духе постеров 70-80-х годов, еще и похожее на диджитал-арт, но нет, все выполнено живьем. Свою работу парень показал в инстаграме (ох уж эти зумеры):

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @acidtopser

Мы попросили Артема пояснить, что именно «хотел сказать автор» своим рисунком, чтобы избежать кривотолков, но художник ответил так: «Думаю, комментарии совсем не нужны». Так что дайте волю воображению (и обратите внимание на два зеленых вируса, сидящих на ветке в верхнем праву углу). Кстати, «Алекс в стране чудес» стал не только холстом, но и постерами в форматах А2 и А3. Их продают, но только до конца этого дня. Если вдруг хотите прикупить, напишите в личные сообщения профилю по ссылке ниже:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
21-летний минский художник Артем Шалак взял акрил и на холсте нарисовал забавную картину с названием «Алекс в стране чудес» – про Александра Лукашенко. Получилось...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси разрешат охотиться с 14 лет, потому что это «укрепляет связь с природой»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.05.2020
Mir24.TV Belarus
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Кричевская жизнь
10.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика