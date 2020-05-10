Восточный форт Брестской крепости откроют для туристов до конца года

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Брестской крепости завершают реставрацию Восточного форта. Это единственный оборонительный объект мемориального комплекса, в котором нет музея. Когда обновленные казематы встретят первых посетителей, расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Элеонора Лутович.

Вход туристам в эти казематы пока закрыт. Место сражения «последнего защитника» Брестской крепости осматривают реставраторы.

«Проблема не только этого объекта, но и других исторических – проблема с кирпичом. Стараемся искать кирпич того времени, может, немного позже, кирпич от разборки. Где-то город идет навстречу – отдает кирпич», – отметил главный инженер после перебивки Александр Кушнерук.

Для восстановления, прежде всего, нужны «стройматериалы с историей». Такие могут стоить в шесть раз дороже новых кирпичей. Специалистам важно все: от цвета до фактуры. В ход идет даже обгоревший печной кирпич, который собирают по деревням. На достоверности экономить нельзя. Форт не должен стать новоделом.

«Последние работы, которые ведутся с 2018 года и по сей день по программе Союзного государства, это ремонт, консервация и создание мемориального комплекса на территории музея «Брестская крепость-герой». Из 319 миллионов российских рублей мы на сегодня уже освоили более двухсот с лишним миллионов», – отметил директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Григорий Бысюк.

Восточный форт Брестской крепости – место наиболее ожесточенных боев с первых дней Великой Отечественной. В этих казематах бойцы под командованием майора Гаврилова неделю держали оборону. 29 июня 1941-го форт начали бомбить.

«Экспозиция, которая будет открыта в этом году там, будет называться «Оборона Восточного форта». Основная тематика – события 1941 года, судьбы людей, которые оказались там. У нас есть богатый материал, воспоминания тех людей, которые сражались, информация о тех, кто был пленен, как их судьбы сложились. Предметы из раскопок, найденные в форте в разное время», – рассказала заведующая научно-экспедиционным отделом мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Елена Митюкова.

В казематах воссоздадут штаб обороны и лазарет. Из семи выставочных залов один будет посвящен семьям командиров, которые укрывались здесь. Историкам известны имена более двух десятков человек. Единственный из ныне живущих свидетелей обороны Восточного форта – Владимир Казьмин. Когда началась война, ему было 15. Он помогал ухаживать за ранеными. Сейчас ветерану 94 года, живет он в российском городе Шахты Ростовской области.

Кроме залов-музея, в новой экспозиции отроют обзорные площадками для свободного посещения.