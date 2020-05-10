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Восточный форт Брестской крепости откроют для туристов до конца года
10.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Брестской крепости завершают реставрацию Восточного форта. Это единственный оборонительный объект мемориального комплекса, в котором нет музея. Когда обновленные казематы встретят первых посетителей, расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Элеонора Лутович.
Вход туристам в эти казематы пока закрыт. Место сражения «последнего защитника» Брестской крепости осматривают реставраторы.
Для восстановления, прежде всего, нужны «стройматериалы с историей». Такие могут стоить в шесть раз дороже новых кирпичей. Специалистам важно все: от цвета до фактуры. В ход идет даже обгоревший печной кирпич, который собирают по деревням. На достоверности экономить нельзя. Форт не должен стать новоделом.
Восточный форт
В казематах воссоздадут штаб обороны и лазарет. Из семи выставочных залов один будет посвящен семьям командиров, которые укрывались здесь. Историкам известны имена более двух десятков человек. Единственный из ныне живущих свидетелей обороны Восточного форта – Владимир Казьмин. Когда началась война, ему было 15. Он помогал ухаживать за ранеными. Сейчас ветерану 94 года, живет он в российском городе Шахты Ростовской области.
Кроме залов-музея, в новой экспозиции отроют обзорные площадками для свободного посещения.
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В казематах воссоздадут штаб обороны и лазарет. Из семи выставочных залов один будет посвящен семьям командиров.
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