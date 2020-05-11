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Музей истории ВОВ создал передвижную экспозицию к 75-летию Победы, в которой расскажут о Пинске

11.05.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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Коллектив Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны к 75-летию Великой Победы создал передвижную экспозицию "Победа 75: дорогами мужества и славы". Планируется, что в скором времени мобильный музей отправится в патриотический марафон по городам Беларуси. 

"Это дань памяти погибшим и благодарность оставшимся в живых ветеранам. Благодаря марафону, не покидая границ родного города, можно прикоснуться к историческому наследию, которое вот уже 75 лет бережно хранит Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, - рассказали в учреждении. - Проект "Победа 75: дорогами мужества и славы" - это призыв и обращение к молодым поколениям победителей. Он побуждает сердца биться, гордиться своей страной и вновь благодарить ее героев".

Экспозиция расскажет о славных городах Беларуси, награжденных вымпелом "За мужество и стойкость". Всего их 27: Брест, Бегомль, Бобруйск, Борисов, Витебск, Гомель, Гродно, Жлобин, Заславль, Кличев, Кричев, Лида, Лоев, Минск, Могилев, Молодечно, Октябрьский, Орша, Острошицкий Городок, Полоцк, Скидель, Ушачи, Лепель, Пинск, Рогачев, Сураж, Россоны. Посетители узнают, чем отличился каждый город, за что был награжден и какие люди его прославили.

"Во время экскурсий сотрудники музея расскажут о конкретных героях войны, которыми гордится страна. Это белорусы и уроженцы Беларуси. Они участвовали в первых боях с гитлеровцами, защищали Москву, Ленинград, совершали подвиги в период коренного перелома, боролись с врагом в подполье и партизанском движении, освобождали Беларусь и другие страны, дошли до Берлина и завоевали Великую Победу", - отметили в музее.

Раздел "Уникальные музейные предметы" с помощью современных технологий, создающих объемное изображение, даст возможность познакомиться с экспонатами, которые имеют очень интересные, захватывающие истории. Все они небольшого размера, некоторые хранятся только в фондах и не представлены в экспозиции. Программа марафона включает также песни военных лет в выступлениях концертных бригад, интерактивные площадки, викторины и фотозоны.


БелТА

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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Коллектив Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны к 75-летию Великой Победы создал передвижную экспозицию "Победа 75: дорогами...
 
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