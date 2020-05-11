|
Погода резко меняется. Желтый уровень опасности объявлен на три дня
11.05.2020 10:24 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: nn.by
С 11 по 13 мая, предупреждает Белгидромет, погодные условия будут неблагоприятными.
С понедельника по среду в Беларуси объявлен желтый уровень опасности, сообщает агентство "Минск-Новости» со ссылкой на Белгидромет.
Сегодня, 11 мая, по северо-западу Беларуси ожидаются грозы. Во вторник ожидается существенное похолодание. А в среду, 13 мая, в Беларуси ожидаются даже ночные заморозки. Температура ночью опустится до минус 1-3 градусов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 11 по 13 мая, предупреждает Белгидромет, погодные условия будут неблагоприятными.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)