Погода резко меняется. Желтый уровень опасности объявлен на три дня

Источник материала: Ежедневник

фото: nn.by

С 11 по 13 мая, предупреждает Белгидромет, погодные условия будут неблагоприятными.

С понедельника по среду в Беларуси объявлен желтый уровень опасности, сообщает агентство "Минск-Новости» со ссылкой на Белгидромет.

Сегодня, 11 мая, по северо-западу Беларуси ожидаются грозы. Во вторник ожидается существенное похолодание. А в среду, 13 мая, в Беларуси ожидаются даже ночные заморозки. Температура ночью опустится до минус 1-3 градусов.