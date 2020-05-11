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Погода резко меняется. Желтый уровень опасности объявлен на три дня

11.05.2020 10:24 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: nn.by

С 11 по 13 мая, предупреждает Белгидромет, погодные условия будут неблагоприятными.

С понедельника по среду в Беларуси объявлен желтый уровень опасности, сообщает агентство "Минск-Новости» со ссылкой на Белгидромет.  

Сегодня, 11 мая, по  северо-западу Беларуси ожидаются грозы. Во вторник ожидается существенное похолодание. А в среду, 13 мая,  в Беларуси ожидаются даже ночные заморозки. Температура ночью опустится до минус 1-3 градусов.

 
Теги: Минск
 
 
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С 11 по 13 мая, предупреждает Белгидромет, погодные условия будут неблагоприятными.
 
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