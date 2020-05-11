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В Пинске в микрорайоне «Западный» открылся дискаунтер «Хит! Экспресс»

11.05.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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В Пинске на улице 60 лет Октября, 26 открылся «Хит! Экспресс». Главная особенность дискаунтеров «Хит!» в том, что все товары в них продаются по акционным ценам. Так что теперь жителям Пинска не нужно искать товары на акциях в разных магазинах. Все товары по акционным ценам можно купить в одном месте.

Торговая площадь дискаунтера «Хит!» – более 200 квадратных метров. В уютном и современном магазине представлены более 3 тысяч наименований товаров: молочная и мясная продукция, бакалея, хлебобулочные изделия, фрукты, овощи, напитки, промышленные товары – одним словом, все, что необходимо для повседневных покупок.

Цены в новом дискаунтере на все товары акционные. Например, томаты здесь можно купить по цене 3,59 рубля за килограмм. Немецкий молотый кофе STANDARD – 5,79 руб. за 500 грамм, масло подсолнечное «Альтеро» – 2,29 руб. В отделе с мясными полуфабрикатами продается охлажденная тушка цыпленка-бройлера по 3,69 руб. за кг, а рыба минтай «уплывает» по 4,99 руб. за кг.

Покупатели всех дискаунтеров «Хит!» также получают шанс на выигрыш крупных денежных призов в игре «Удача в придачу!». Для того чтобы принять участие в игре, необходимо купить специальные товары – «товары удачи». Они в дискаунтере отмечена на полках специальными ценниками. За каждые 2 рубля стоимости «товаров удачи» покупателю начисляется игровой код, который принимает участие в розыгрыше. Розыгрыши призов проходят каждые четыре дня в интернете, а каждые 4 недели в прямом эфире на ОНТ разыгрываются суперпризы - 30, 40, 50 и 100 тысяч рублей. Ближайший розыгрыш суперпризов – 19 мая.

Время работы нового дискаунтера «Хит! Экспресс» в Пинске по ул. 60 лет Октября, 26 – с 9 утра до 10 вечера.

 
 
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В Пинске на улице 60 лет Октября, 26 открылся «Хит! Экспресс». Главная особенность дискаунтеров «Хит!» в том, что все товары в них продаются по акционным ценам. Так что...
 
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