иранский фрегат ударом ракеты потопил собственное судно - экипаж погиб или пропал без вести

Источник материала: Tut.by

Фрегат Jamaran ВМС Ирана ударом противокорабельной ракеты уничтожил собственное вспомогательное судно Konarak — весь экипаж погиб или пропал без вести. Инцидент произошел в Оманском заливе, пишет thenational.ae, ссылаясь на иранское государственное телевидение и информагенства Fars и Isna.

#BREAKING : I just heard a report about accident in 2nd Maritime Area of #Iranian Navy in #Oman Sea. #IRIN 's Jamaran (76) Moudge-class frigate fired a C-802 Noor anti-ship missile at #IRIN 's Konarak general purpose tender killing its 30 sailors & sinking it near #Jask few hrs ago! pic.twitter.com/sIX4X3a0FF — Babak Taghvaee - Μπάπακ Τακβαίε - بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) May 10, 2020

По их информации, ракета попала в судно, так как то находилось слишком близко к поражаемой цели во время военно-морских учений иранского флота.

Изначально местные СМИ утверждали, что при инциденте погибло или пропало без вести приблизительно 40 человек. Тем не менее, представительство флота заявило о всего одном погибшем и нескольких раненых. Обычно суда класса Hendijan, к которым относится и Konarak, обслуживаются экипажем из 20 моряков.

Фрегаты класса Moudge, к которым относится и Jamaran, вооружаются четырьмя противокорабельными ракетами С-802. Вероятно, одна из таких и потопила Konarak.

Сейчас идет расследование инцидента.

Напомним: уже несколько месяцев между Ираном и США сохраняется повышенная напряженность, связанная с убийством лидера Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в январе — он погиб от американской ракеты.