иранский фрегат ударом ракеты потопил собственное судно - экипаж погиб или пропал без вести

Фрегат Jamaran ВМС Ирана ударом противокорабельной ракеты уничтожил собственное вспомогательное судно Konarak — весь экипаж погиб или пропал без вести. Инцидент произошел в Оманском заливе, пишет thenational.ae, ссылаясь на иранское государственное телевидение и информагенства Fars и Isna.