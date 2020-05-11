В Беларуси пятый раз подешевел бензин

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Цена за 1 литр моторного топлива теперь составляет:

бензина АИ-92-К5-Евро – 1,68 рубля,

АИ-95-К5-Евро – 1,78 рубля,

АИ-98-К5-Евро – 2,00 рубля,

дизельного топлива – 1,78 рубля.