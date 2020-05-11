ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси пятый раз подешевел бензин

11.05.2020 11:02 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Цена за 1 литр моторного топлива теперь составляет:

  • бензина АИ-92-К5-Евро – 1,68 рубля,
  • АИ-95-К5-Евро – 1,78 рубля,
  • АИ-98-К5-Евро – 2,00 рубля,
  • дизельного топлива – 1,78 рубля.

В этом году бензин и дизельное топливо дешевеют уже пятый раз подряд в Беларуси. Как сообщал Myfin.by, до этого четыре раза розничные цены на АЗС снижались в мае и апреле.

Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Новости по темам:
Читайте также:

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 10 мая изменилась стоимость автомобильного топлива на белорусских автозаправочных станциях. Бензин и дизельное топливо подешевели на 1 копейку. Об этом сообщили...
 
Новости дня
Новости разные
 
Visa и Приорбанк первыми запускают Fitbit Pay в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
11.05.2020
Пинский Вестник
Единство

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика