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В Беларуси пятый раз подешевел бензин
Источник материала: Myfin
Цена за 1 литр моторного топлива теперь составляет:
В этом году бензин и дизельное топливо
дешевеют уже пятый раз подряд в Беларуси.
Как
Источник: Myfin.by
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С 10 мая изменилась стоимость автомобильного топлива на белорусских автозаправочных станциях. Бензин и дизельное топливо подешевели на 1 копейку. Об этом сообщили...
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