«Весна» сообщила о десятках задержанных сторонников блогера Тихановского

Источник материала: Ежедневник

фото: spring96.org

По данным правозащитного центра на вечер 10 мая, 55 активистов и сторонников блогера Сергея Тихановского были задержаны.

Из них 17 человек осуждены на аресты сроком от 2 до 15 суток (в их числе и Сергей Тихановский, отбывающий арест, назначенный ему еще в январе). Суды проходили в пяти городах: Гомеле, Витебске, Лиде, Гродно, Могилеве. Общее количество полученных суток – 132. В изоляторах 38 человек ждут судов. Всего после задержания блогера Тихоновского 6 мая за три дня по всей стране были задержаны или вызывались в милицию для составления протоколов примерно 120 человек.

Напомним, блогер Сергей Тихановский, автор проекта «Страна для жизни», заявил о своих президентских амбициях.