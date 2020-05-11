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«Весна» сообщила о десятках задержанных сторонников блогера Тихановского

11.05.2020 10:56 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: spring96.org

По данным правозащитного центра на вечер 10 мая, 55 активистов и сторонников блогера Сергея Тихановского были задержаны.

Из них 17 человек осуждены на аресты сроком от 2 до 15 суток (в их числе и Сергей Тихановский, отбывающий арест, назначенный ему еще в январе). Суды проходили в пяти городах: Гомеле, Витебске, Лиде, Гродно, Могилеве. Общее количество полученных суток – 132. В изоляторах 38 человек ждут судов. Всего после задержания блогера Тихоновского 6 мая за три дня по всей стране были задержаны или вызывались в милицию для составления протоколов примерно 120 человек.

Напомним, блогер Сергей Тихановский, автор проекта «Страна для жизни», заявил о своих президентских амбициях.  

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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По данным правозащитного центра на вечер 10 мая, 55 активистов и сторонников блогера Сергея Тихановского были задержаны.
 
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