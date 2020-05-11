Источник материала: Myfin

Visa и Приорбанк первыми запускают Fitbit Pay в Беларуси

Приорбанк объявил о запуске FitbitPay™для держателей карт Visa. Fitbit Pay позволяет пользователям совершать бесконтактную оплату с помощью часов или фитнес-трекеров Fitbit (NYSE:FIT), поддерживающих функцию бесконтактной оплаты.



Fitbit Pay позволяет пользователям совершать оплату мгновенным движением запястья, заботясь об удобстве и безопасности жизни пользователей, в особенности учитывая реалии современной среды. Сервис поддерживается такими устройствами как Fitbit Versa Special Edition™ и Fitbit Versa 2™, Fitbit Ionic™, Fitbit Charge 3 Special Edition™ , а также недавно представленным Fitbit Charge 4™.



Для использования Fitbit Pay необходимо добавить карту Visa от Приорбанка в Fitbit Pay Wallet. Для этого нужно открыть в приложении Fitbit вкладку устройства Fitbit Charge 3 Special Edition, Fitbit Charge 4, Fitbit Ionic, Fitbit Versa Special Edition или Fitbit Versa 2 и следовать простой инструкции по добавлению вашей карты. После этого вы можете использовать устройство в любом месте с возможностью бесконтактной оплаты, даже не имея под рукой смартфона или кошелька.



Совершать платежи в магазинах с возможностью бесконтактной оплаты теперь легко с помощью всего лишь одной кнопки. Нажмите и удерживайте левую кнопку на устройстве, пока на экране не появится платежная карта. После этого поднесите трекер или часы к терминалу и ждите подтверждения об успешной оплате. Если вы используете левую кнопку на Fitbit Versa 2 для активации Amazon Alexa, для выбора Fitbit Pay прокрутите главное меню вниз.



«Платежи с помощью носимых устройств на данный момент являются одним из наиболее востребованных трендов безналичных платежей. В современном мире платежи должны максимально соответствовать стилю жизни потребителя, будучи быстрыми, комфортными и безопасными. Мир развивается – и мы идем в ногу со временем, предлагая нашим пользователям инновационные технологии, которые помогут сохранить активный образ жизни и не тратить время на беспокойство о наличии кошелька в кармане. Fitbit Pay – это пример актуального и удобного сервиса, который Visa рада запустить совместно с Приорбанком впервые в странах СНГ», – прокомментировала Светлана Чирва, региональный менеджер Visa в Беларуси, Украине и Молдове.



«Приорбанк стремится предлагать своим клиентам лучший опыт в сфере безналичных платежей. Мы гордимся, что вместе с компанией Visa стали первым банком, который уже внедрил все сервисы бесконтактной оплаты, официально представленные в Беларуси. В марте 2020 года более 10% всех безналичных операций клиенты Приорбанка совершали именно с помощью носимых устройств. Поэтому мы уверены, что Fitbit Pay станет не менее востребованным способом совершения покупок, чем аналогичные сервисы», – отметил начальник отдела развития карточных продуктов и отношений с платежными системами Приорбанка Никита Алымов.