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Минчанин «выводил» деньги с карты коллеги через приложения

11.05.2020 16:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске задержали 19-летнего парня, который похитил с банковских карт коллеги более 5,5 тысяч рублей. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Молодой человек вытащил из сумки своей коллеги кошелек, когда та отлучилась с рабочего места. Парень сфотографировал карты, «вывел» деньги на кошелек одного из платежных приложений, а после перевел суммы на карты знакомых.

Сначала женщина заявила в милицию о том, что у нее пропало 720 рублей, позже оперативники установили — с двух других карт женщины молодой человек также похитил деньги. Общая сумма ущерба составила более 5,5 тысяч рублей.

Деньги парень успел потратить на личные нужды.

До этого он не привлекался к уголовной ответственности. Материалы проверки переданы в Советский (г. Минска) РОСК Республики Беларусь, где действиям молодого человека дана правовая оценка.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске задержали 19-летнего парня, который похитил с банковских карт коллеги более 5,5 тысяч рублей.
 
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