Ликвидируется один из старейших белорусских системных интеграторов

Источник материала: Ежедневник

фото: tc.by

Компания «БелАВМ» находится в стадии ликвидации. Информация об этом размещена в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Компания «БелАВМ» — один из старейших белорусских системных интеграторов. Государственные заказы на поставку вычислительной техники обеспечили значительную долю оборота компании, отмечает tut.by. Среди крупных клиентов были ФСЗН Минтруда и соцзащиты и силовые ведомства.

В конце 2016 года акционеры и топ-менеджеры компании стали фигурантами нашумевшего дела о коррупции с участием руководителей Фонда соцзащиты населения и представителей Нацбанка. В апреле 2018 года бывшего гендиректора «БелАВМ» Дмитрия Ронина приговорили к 2 годам усиленного режима с принудительным лечением от алкоголизма, его партнеру и заместителю Николаю Романовичу дали 3 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение, топ-менеджеру Леониду Горбачевскому — 2 года без направления в места лишения свободы.

В марте 2020 года внеочередное собрание акционеров приняло решение о ликвидации ЗАО «БелАВМ».