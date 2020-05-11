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Ликвидируется один из старейших белорусских системных интеграторов

11.05.2020 17:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: tc.by

Компания «БелАВМ» находится в стадии ликвидации. Информация об этом размещена в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Компания «БелАВМ» — один из старейших белорусских системных интеграторов. Государственные заказы на поставку вычислительной техники обеспечили значительную долю оборота компании, отмечает tut.by. Среди крупных клиентов были ФСЗН Минтруда и соцзащиты и силовые ведомства.

В конце 2016 года акционеры и топ-менеджеры компании стали фигурантами нашумевшего дела о коррупции с участием руководителей Фонда соцзащиты населения и представителей Нацбанка. В апреле 2018 года бывшего гендиректора «БелАВМ» Дмитрия Ронина приговорили к 2 годам усиленного режима с принудительным лечением от алкоголизма, его партнеру и заместителю Николаю Романовичу дали 3 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение, топ-менеджеру Леониду Горбачевскому — 2 года без направления в места лишения свободы.

В марте 2020 года внеочередное собрание акционеров приняло решение о ликвидации ЗАО «БелАВМ».

 
 
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Компания «БелАВМ» находится в стадии ликвидации. Информация об этом размещена в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных...
 
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