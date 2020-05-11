Семья – это начало начал, источник любви, преданности и поддержки. Во всем мире 15 мая отмечается Международный день семьи.

Этот праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 20 сентября 1993 года. Праздник «Международный день семьи» был создан с целью привлечения внимания широкой общественности к проблемам семьи.

Семья, как основной элемент общества, была и остается хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений, фактором стабильности и развития. Благодаря семье крепнет и развивается государство, растет благосостояние народа. Во все времена о развитии страны судили по положению семьи в обществе и по отношению к ней государства.

С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит формирование его как гражданина. Семья — источник любви, уважения, солидарности и привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное общество, без чего не может существовать человек. Благополучие семьи — вот мерило развития и прогресса страны. Основным назначением семьи можно назвать рождение и воспитание детей. Очень важно, чтобы семья была прочной.

В семье ребенок учиться постигать секреты общения между людьми, учиться любви и заботе. Через семью от одного поколения к другому передаются мудрость и знания.

Государственное учреждение «Смолевичский территориальный центр социального обслуживания населения» желает всем семьям, добра и покоя, мира и понимания, здоровья и благополучия, спокойствия и достатка, душевного богатства и большого человеческого счастья, согласия в доме и любящих, отзывчивых детей! Пусть будет радостной, здоровой, счастливой ваша жизнь, пусть всегда рядом будут близкие вам люди, ваша семья! Мира вашему дому!

ГУ «Смолевичский территориальный центр социального обслуживания населения»