Европарламент в среду решит, давать ли белорусам визы по 35 евро

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Голосование по ратификации обоих соглашений включено в повестку дня заседания Европарламента 13 мая в период с 15:30 до 16:30 (по среднеевропейскому времени), сообщает reform.by.

Ранее документы были одобрены комитетом по гражданским свободам Европарламента.

Соглашения об упрощении визового режима и о реадмиссии были подписаны 8 января этого года в Брюсселе. В Беларуси Национальное собрание ратифицировало соглашения 2 апреля, глава государства подписал соответствующий закон 9 апреля.

Если Европарламент проголосует за ратификацию соглашений, процедура будет завершена и со стороны ЕС.