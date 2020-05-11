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Европарламент в среду решит, давать ли белорусам визы по 35 евро

11.05.2020 16:06 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

Голосование по ратификации обоих соглашений включено в повестку дня заседания Европарламента 13 мая в период с 15:30 до 16:30 (по среднеевропейскому времени), сообщает reform.by.

Ранее документы были одобрены комитетом по гражданским свободам Европарламента.

Соглашения об упрощении визового режима и о реадмиссии были подписаны 8 января этого года в Брюсселе. В Беларуси Национальное собрание ратифицировало соглашения 2 апреля, глава государства подписал соответствующий закон 9 апреля.

Если Европарламент проголосует за ратификацию соглашений, процедура будет завершена и со стороны ЕС.

Как сообщал Myfin.by, соглашения вступят в силу одновременно в первый день второго месяца после обмена ратификационными нотами. Если этот обмен произойдет в мае, соглашения начнут действовать с 1 июля.

Источник: Myfin.by
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Европейский парламент на заседании 13 мая рассмотрит соглашения с Беларусью об упрощении выдачи виз и реадмиссии. Соглашение об упрощении выдачи виз снизит...
 
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