|
Европарламент в среду решит, давать ли белорусам визы по 35 евро
Источник материала: Myfin
Голосование по ратификации обоих соглашений включено в повестку дня заседания Европарламента 13 мая в период с 15:30 до 16:30 (по среднеевропейскому времени), сообщает reform.by.
Ранее документы были одобрены комитетом по гражданским свободам Европарламента.
Соглашения об упрощении визового режима и о реадмиссии были подписаны 8 января этого года в Брюсселе. В Беларуси Национальное собрание ратифицировало соглашения 2 апреля, глава государства подписал соответствующий закон 9 апреля.
Если Европарламент проголосует за ратификацию соглашений, процедура будет завершена и со стороны ЕС.
Как сообщал
Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейский парламент на заседании 13 мая рассмотрит соглашения с Беларусью об упрощении выдачи виз и реадмиссии. Соглашение об упрощении выдачи виз снизит...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)