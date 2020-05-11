Россияне выходят на работу. Путин отменил ограничения для всех отраслей

Источник материала: Ежедневник

фото: dobryjlikar.com

Режим нерабочих дней в России длился шесть недель.

«С 12 мая единый период нерабочих дней для всех отраслей завершается. Но не завершается борьба с эпидемией», — сказал Путин 11 мая.

Напомним, Россия вышла на третье место в мире по числу зафиксированных случаев заражения COVID-19.

По словам президента России, принятые меры позволяют перейти к поэтапному смягчению ограничений. Окончательное решений остается за регионами.

Все массовые мероприятия в России по-прежнему отменяются. Режим самоизоляции сохраняется для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, пишет РБК .