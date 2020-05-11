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Россияне выходят на работу. Путин отменил ограничения для всех отраслей
11.05.2020 17:20 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: dobryjlikar.com
Режим нерабочих дней в России длился шесть недель.
«С 12 мая единый период нерабочих дней для всех отраслей завершается. Но не завершается борьба с эпидемией», — сказал Путин 11 мая.
Напомним, Россия вышла на третье место в мире по числу зафиксированных случаев заражения COVID-19.
По словам президента России, принятые меры позволяют перейти к поэтапному смягчению ограничений. Окончательное решений остается за регионами.
Все массовые мероприятия в России по-прежнему отменяются. Режим самоизоляции сохраняется для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, пишет
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Режим нерабочих дней в России длился шесть недель.
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