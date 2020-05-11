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Цикута безопасна для птиц, но ядовита для животных и людей.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Краснополье мужчина и его 10-летняя племянница отравились цикутой. Антидота для яда цикуты не существует СК сообщает, что в Краснополье погибли мужчина и 10-летняя девочка, они отравились цикутой. Цикута коварна своим приятным морковным запахом и корневищем, по вкусу...

СК сообщает, что в Краснополье погибли мужчина и 10-летняя девочка, они отравились цикутой. Цикута коварна своим приятным морковным запахом и корневищем, по вкусу напоминающим брюкву или редьку. Но это одно из самых ядовитых растений.9 мая 39-летний житель деревни Кожемякино вырвал на участке рядом с домом корнеплод, ошибочно полагая, что он съедобный овощ, принес домой. Мужчина съел сам, угостил племянницу, когда почувствовал резкое ухудшение, вызвал скорую. Несмотря на помощь, медики не смогли спасти ни ребенка, ни взрослого. Комментарии специалистов о трагедии в сюжетеПредположительно, перепутал растения: следователи выясняют обстоятельства смертельного отравления двух человек в Краснопольском районе. Трагедия случилась в деревне Кожемякино. По данным следствия, 39-летний местный житель сорвал корнеплод цикуты, ошибочно полагая, что это съедобный овощ.Сельские жители обычно знают, на каких лугах произрастает это растение, и не пасут коров вблизи мест его произрастания. Корове достаточно съесть около 100 граммов, чтобы она погибла. Яд цикуты не теряет своих свойств при длительном кипячении, заморозке или высушивании. Видимо, поэтому в Древней Греции это растение использовали для приведения в исполнение смертных приговоров.Корень и стебель веха особенно опасны весной и осенью. Именно тогда в них накапливается максимальное количество яда. Первые признаки отравления проявляются уже через 10 минут. Появляется шаткая походка, после - головокружение, головная боль, тошнота, неукротимая и длительная рвота. Еще позже - диарея, сильное слюнотечение, спазмы жевательных мышц. При употреблении больших доз растения добавляются судороги, пена изо рта, обморочное состояние и бледность кожи.Антидота для яда цикуты не существует. Поэтому лечение заключается только в симптоматической терапии. Медики постоянно промывают желудок и поддерживают жизнедеятельность организма. Именно эти действия позволяют спасти человека.