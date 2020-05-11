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В Краснополье мужчина и его 10-летняя племянница отравились цикутой. Антидота для яда цикуты не существует
Источник материала: БTСК сообщает, что в Краснополье погибли мужчина и 10-летняя девочка, они отравились цикутой. Цикута коварна своим приятным морковным запахом и корневищем, по вкусу напоминающим брюкву или редьку. Но это одно из самых ядовитых растений.
9 мая 39-летний житель деревни Кожемякино вырвал на участке рядом с домом корнеплод, ошибочно полагая, что он съедобный овощ, принес домой. Мужчина съел сам, угостил племянницу, когда почувствовал резкое ухудшение, вызвал скорую. Несмотря на помощь, медики не смогли спасти ни ребенка, ни взрослого. Комментарии специалистов о трагедии в сюжете Владимира Королева.
Предположительно, перепутал растения: следователи выясняют обстоятельства смертельного отравления двух человек в Краснопольском районе. Трагедия случилась в деревне Кожемякино. По данным следствия, 39-летний местный житель сорвал корнеплод цикуты, ошибочно полагая, что это съедобный овощ.
Анастасия Лавринович, официальный представитель УСК по Могилевской области: "Мужчина и его 10-летняя племянница употребили корнеплод в пищу, после чего почувствовали резкое ухудшение самочувствия. Несмотря на оказанную врачами помощь, мужчина и девочка скончались. По данному факту следствием проводится проверка. По изъятому в ходе осмотра места происшествия корнеплоду данного растения следователями назначена ботаническая экспертиза".
Цикута безопасна для птиц, но ядовита для животных и людей.
Сельские жители обычно знают, на каких лугах произрастает это растение, и не пасут коров вблизи мест его произрастания. Корове достаточно съесть около 100 граммов, чтобы она погибла. Яд цикуты не теряет своих свойств при длительном кипячении, заморозке или высушивании. Видимо, поэтому в Древней Греции это растение использовали для приведения в исполнение смертных приговоров.
Владимир Лебедько, научный сотрудник Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси: "Случаи отравления цикутой не единичные. Цикута, или вех ядовитый - это растение № 1, если можно так назвать, среди всех ядовитых растений флоры Беларуси. Оно относится к семейству сельдерейных, или зонтичных, это раньше так называли".
Корень и стебель веха особенно опасны весной и осенью. Именно тогда в них накапливается максимальное количество яда. Первые признаки отравления проявляются уже через 10 минут. Появляется шаткая походка, после - головокружение, головная боль, тошнота, неукротимая и длительная рвота. Еще позже - диарея, сильное слюнотечение, спазмы жевательных мышц. При употреблении больших доз растения добавляются судороги, пена изо рта, обморочное состояние и бледность кожи.
Владимир Лебедько, научный сотрудник Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси: "К тем растениям, в которых вы сомневаетесь, лучше вообще не прикасаться, Не пробовать. В вехе, или цикуте, запах довольно приятный, морковный. Даже дети любят из этого растения делать свистульки, категорически нельзя это делать".
Антидота для яда цикуты не существует. Поэтому лечение заключается только в симптоматической терапии. Медики постоянно промывают желудок и поддерживают жизнедеятельность организма. Именно эти действия позволяют спасти человека.
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В Краснополье мужчина и его 10-летняя племянница отравились цикутой. Антидота для яда цикуты не существует
СК сообщает, что в Краснополье погибли мужчина и 10-летняя девочка, они отравились цикутой. Цикута коварна своим приятным морковным запахом и корневищем, по вкусу...
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