В Борисове инспекторы задержали бесправника с 3,32 промилле

Источник материала: Tut.by

Инспекторы задержали пьяного водителя в Борисове. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.

Днем 10 мая в милицию поступило сообщение о том, что по улице Мелиоративной едет Audi, водитель которой, предположительно, пьян. Сотрудники ГАИ нашли автомобиль. В ходе общения с 28-летним водителем инспекторы поняли, что мужчина пьян. Медицинское освидетельствование показало 3,32 промилле алкоголя. Также выяснилось, что он не имеет права управления автомобилем.

Как рассказали в ГАИ, за три дня проведения акции «Трезвый водитель» на территории Минской области инспекторы задержали 63 пьяных автомобилиста.