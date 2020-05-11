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В Борисове инспекторы задержали бесправника с 3,32 промилле
Источник материала: Tut.by
Инспекторы задержали пьяного водителя в Борисове. Об этом
Днем 10 мая в милицию поступило сообщение о том, что по улице Мелиоративной едет Audi, водитель которой, предположительно, пьян. Сотрудники ГАИ нашли автомобиль. В ходе общения с 28-летним водителем инспекторы поняли, что мужчина пьян. Медицинское освидетельствование показало 3,32 промилле алкоголя. Также выяснилось, что он не имеет права управления автомобилем.
Как рассказали в ГАИ, за три дня проведения акции «Трезвый водитель» на территории Минской области инспекторы задержали 63 пьяных автомобилиста.
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На водителя составили административные протоколы. Он будет лишен прав на три года и заплатит крупный штраф.
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