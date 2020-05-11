В Минске откроется новый автокинотеатр

Источник материала: Ежедневник

фото: tut.by

13 мая на площадке за зданием Футбольного манежа по адресу пр-т Победителей, 20/2 появится новый кинотеатр.

Отвечать за наполнение репертуара автокинотеатра будет минский кинокомплекс Falcon Club Бутик Кино, пишет tut.by .

На площадке уже размещен LED-экран размера 14х8 метра. Киносеансы могут проводиться в любое время суток и в любую погоду. Звук будет настраиваться по определенной частоте на автомобильном радио в FM-диапазоне.

На уличном экране будут показывать зарубежные и российские блокбастеры, комедии, экшены, а также мультфильмы и семейное кино. В день – не менее четырех. Первый сеанс пройдет 13 мая ориентировочно в 16.00. На большом экране покажут комедию «Невероятная жизнь Уолтера Митти» или «Ла-Ла-Ленд» — этот момент пока уточняется. Расписание показов появится позже.

В Минске уже был автокинотеатр: он работал на авторынке в Малиновке с 11 апреля 2003 до осени 2017 года.