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В Минске откроется новый автокинотеатр

11.05.2020 17:52 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: tut.by

13 мая на площадке за зданием Футбольного манежа по адресу пр-т Победителей, 20/2 появится новый кинотеатр.

Отвечать за наполнение репертуара автокинотеатра будет минский кинокомплекс Falcon Club Бутик Кино, пишет tut.by.

На площадке уже размещен LED-экран размера 14х8 метра. Киносеансы могут проводиться в любое время суток и в любую погоду. Звук будет настраиваться по определенной частоте на автомобильном радио в FM-диапазоне.

На уличном экране будут показывать зарубежные и российские блокбастеры, комедии, экшены, а также мультфильмы и семейное кино. В день – не менее четырех.  Первый сеанс пройдет 13 мая ориентировочно в 16.00. На большом экране покажут комедию «Невероятная жизнь Уолтера Митти» или «Ла-Ла-Ленд» — этот момент пока уточняется. Расписание показов появится позже.

В Минске уже был автокинотеатр: он работал на авторынке в Малиновке с 11 апреля 2003 до осени 2017 года.

 
Теги: Минск
 
 
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13 мая на площадке за зданием Футбольного манежа по адресу пр-т Победителей, 20/2 появится новый кинотеатр.
 
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