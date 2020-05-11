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В Минске откроется новый автокинотеатр
11.05.2020 17:52 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: tut.by
13 мая на площадке за зданием Футбольного манежа по адресу пр-т Победителей, 20/2 появится новый кинотеатр.
Отвечать за наполнение репертуара автокинотеатра будет минский кинокомплекс Falcon Club Бутик Кино, пишет
На площадке уже размещен LED-экран размера 14х8 метра. Киносеансы могут проводиться в любое время суток и в любую погоду. Звук будет настраиваться по определенной частоте на автомобильном радио в FM-диапазоне.
На уличном экране будут показывать зарубежные и российские блокбастеры, комедии, экшены, а также мультфильмы и семейное кино. В день – не менее четырех. Первый сеанс пройдет 13 мая ориентировочно в 16.00. На большом экране покажут комедию «Невероятная жизнь Уолтера Митти» или «Ла-Ла-Ленд» — этот момент пока уточняется. Расписание показов появится позже.
В Минске уже был автокинотеатр: он работал на авторынке в Малиновке с 11 апреля 2003 до осени 2017 года.
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13 мая на площадке за зданием Футбольного манежа по адресу пр-т Победителей, 20/2 появится новый кинотеатр.
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