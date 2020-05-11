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Госинспекторы задержали на озере Баторино мужчину с электроудочкой

11.05.2020 19:08 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Ни для кого не секрет, что Нарочанский край славится не только красивой природой и рыбными запасами, но и приманивает рыбаков. Среди них есть и так называемые нелегалы. Несколько днями ранее госинспекторы задержали на озере Баторино мужчину с редким уловом. Ему удалось добыть 10 особей угря, при этом использовал он достаточно жестокое орудие лова - электроудочку. 

Аналогичное устройство использовали добытчики и на Белом озере. Товарищей по интересам заметила рейдовая группа как раз в тот момент, когда мужчины опускали провода в воду. Чего стоит такая рыбалка для природы и кошелька браконьеров, расскажет Елизавета Лакотко.  

Хотелось бы сказать, что люди учатся на своих ошибках, но, увы, не все. В конце прошлой недели в Нарочанском крае на озере Баторино госинспекторы задержали жителя Мяделя, который рыбачил электроудочкой. И это его не первая браконьерская вылазка. В 2015 году за незаконную добычу угря нарушитель получил срок -  полтора года лишения свободы. 

Ольга Громович, специалист по связям с общественностью Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси: "Конструкция этого устройства довольно необычной оказалась. Браконьер с выдумкой его изготовил. Взял острогу, к ней примотал провод, который на конце был оголен, переключатель. Далее провод прикреплялся к аккумулятору небольшому, который он закрепил на поясе. Таким образом, браконьер себе обеспечил мобильность. В руке он носил садок со своим уловом. И охотился он на угря". 

Нарушитель сумел выловить 10 особей угря и еще 5 других рыбешек. Ущерб природе  составил 46 тысяч рублей. Сейчас в отношении мужчины вновь возбуждено уголовное дело за незаконную рыбалку. Он заключен под стражу. Вероятно, в изоляторе подозреваемый и останется до начала суда. В инспекции напоминают, что в Беларуси любительский лов угря запрещен. К слову, чарующий Нарочанский край привлек и других нарушителей правил промысла. 

Ольга Громович, специалист по связям с общественностью Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси: "10 мая инспекторы работали на озере Белом. Отрабатывали информацию, которая поступила на телефон доверия о том, что на озере установлены сети. В поисках сетей заметили двоих человек на другом берегу, которые шли вдоль берега и производили какие-то манипуляции. В бинокль инспекторы увидели, что они опускают в воду провода и поняли, что это, скорее всего, электробраконьеры". 

Добычу инспекторы обнаружили под корягой. В мешке находилось 5 крупных сазанов общим весом 26 килограммов. Защитники природы полагают, что именно эту рыбу и успели выловить браконьеры электроудочкой. В таком случае им придется возместить свыше 6 тысяч рублей за вред, который нанесли окружающей среде. Улов отправлен на экспертизу, по результатам которой и станет ясно, действительно ли особей убил ток. 

 
 
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Ни для кого не секрет, что Нарочанский край славится не только красивой природой и рыбными запасами, но и приманивает рыбаков. Среди них есть и так называемые...
 
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