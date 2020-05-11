Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Госинспекторы задержали на озере Баторино мужчину с электроудочкой Ни для кого не секрет, что Нарочанский край славится не только красивой природой и рыбными запасами, но и приманивает рыбаков. Среди них есть и так называемые...

Ни для кого не секрет, что Нарочанский край славится не только красивой природой и рыбными запасами, но и приманивает рыбаков. Среди них есть и так называемые нелегалы. Несколько днями ранее госинспекторы задержали на озере Баторино мужчину с редким уловом. Ему удалось добыть 10 особей угря, при этом использовал он достаточно жестокое орудие лова - электроудочку.Аналогичное устройство использовали добытчики и на Белом озере. Товарищей по интересам заметила рейдовая группа как раз в тот момент, когда мужчины опускали провода в воду. Чего стоит такая рыбалка для природы и кошелька браконьеров, расскажетХотелось бы сказать, что люди учатся на своих ошибках, но, увы, не все. В конце прошлой недели в Нарочанском крае на озере Баторино госинспекторы задержали жителя Мяделя, который рыбачил электроудочкой. И это его не первая браконьерская вылазка. В 2015 году за незаконную добычу угря нарушитель получил срок - полтора года лишения свободы.Нарушитель сумел выловить 10 особей угря и еще 5 других рыбешек. Ущерб природе составил 46 тысяч рублей. Сейчас в отношении мужчины вновь возбуждено уголовное дело за незаконную рыбалку. Он заключен под стражу. Вероятно, в изоляторе подозреваемый и останется до начала суда. В инспекции напоминают, что в Беларуси любительский лов угря запрещен. К слову, чарующий Нарочанский край привлек и других нарушителей правил промысла.Добычу инспекторы обнаружили под корягой. В мешке находилось 5 крупных сазанов общим весом 26 килограммов. Защитники природы полагают, что именно эту рыбу и успели выловить браконьеры электроудочкой. В таком случае им придется возместить свыше 6 тысяч рублей за вред, который нанесли окружающей среде. Улов отправлен на экспертизу, по результатам которой и станет ясно, действительно ли особей убил ток.