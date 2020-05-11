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22 года лишения свободы. Могилевский областной суд вынес приговор жителю Краснополья

11.05.2020 19:08 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Мужчину обвиняют в том, что он из ружья застрелил своего родного брата. Напомним, семейная драма случилась в конце ноября прошлого года. В доме между братьями вспыхнула ссора, в ходе которой один из них схватился за ружье. Расследование уголовного дела и судебные слушания длились 4 месяца. Узнать решение Фемиды в суд пришли лишь несколько человек: близкие родственники и мать обвиняемого, потерпевшая сторона. Весь процесс родные молчали, лишь адвокат и подсудимый что-то долго обсуждали. Когда в зал зашел судья, видеосъемку вести запретили. 

Суровость приговора, говорят правоохранители, обусловлена еще и тем, что обвиняемый ранее неоднократно судим. Уже отбывал наказания и за разбой, и за убийство. 

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован. 

 
 
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Мужчину обвиняют в том, что он из ружья застрелил своего родного брата. Напомним, семейная драма случилась в конце ноября прошлого года. В доме между братьями...
 
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