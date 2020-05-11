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Крупная авария в Могилевском районе

11.05.2020 19:08 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

. Один человек погиб, еще четверо пострадали. ДТП произошло на  автодороге Могилев - Чаусы возле деревни Подбелье вчера около шести часов вечера. Как нам рассказали в ГАИ, предположительно, женщина на "ситроене" не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Произошло столкновение с машиной "форд", в которой девушка-водитель погибла, ей было 24 года. Пассажир-мужчина получил травмы. После удара "ситроен" отбросило на "фольксваген", который ехал позади. В результате дорожного инцидента пострадали пассажир "фольксвагена" и "ситроена", а также водитель французского авто. Травмы у всех различные, но, как предварительно рассказали инспекторы, в основном это переломы.
 
Теги: Могилев
 
 
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. Один человек погиб, еще четверо пострадали. ДТП произошло на  автодороге Могилев - Чаусы возле деревни Подбелье вчера около шести часов вечера. Как нам рассказали...
 
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