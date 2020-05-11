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В Узденском районе пламя могло вспыхнуть из-за поджога

11.05.2020 19:08 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Такова одна из версий пожара на сенохранилище. Вчера вечером спасатели получили сообщение о ЧП в деревне Низок, горела постройка, в которой хранится сено. Крыша здания обрушилась. В результате пожара уничтожен сам склад и 10 тонн сена. 
 
 
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Такова одна из версий пожара на сенохранилище. Вчера вечером спасатели получили сообщение о ЧП в деревне Низок, горела постройка, в которой хранится сено. Крыша...
 
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