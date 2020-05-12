Зарплаты, капитальный ремонт, жилищные проблемы: представители Администрации Президента проводят телефонные линии

Источник материала: ОНТ

Без внимания не останется ни один вопрос! Телефонные линии проводят представители Администрации Президента. Услышать каждого и помочь – требование Главы государства для чиновников всех уровней.

Сегодня звонки от населения принимает помощник Президента – инспектор по Гомельской области. На прямой связи представители власти по всем регионам будут до конца недели. Начисление выплат и зарплат, капитальный ремонт, коммунальные, жилищные или дорожные проблемы – обращаться можно с любыми актуальными вопросами! Запретных тем нет. Каждое обращение берут на контроль. В случае «острых» вопросов – готовы выехать на места. Такая работа продолжится и на следующей неделе.

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