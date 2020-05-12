ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Зарплаты, капитальный ремонт, жилищные проблемы: представители Администрации Президента проводят телефонные линии

12.05.2020 08:39 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Без внимания не останется ни один вопрос! Телефонные линии проводят представители Администрации Президента. Услышать каждого и помочь – требование Главы государства для чиновников всех уровней.

Сегодня звонки от населения принимает помощник Президента – инспектор по Гомельской области. На прямой связи представители власти по всем регионам будут до конца недели. Начисление выплат и зарплат, капитальный ремонт, коммунальные, жилищные или дорожные проблемы – обращаться можно с любыми актуальными вопросами! Запретных тем нет. Каждое обращение берут на контроль. В случае «острых» вопросов – готовы выехать на места. Такая работа продолжится и на следующей неделе.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Без внимания не останется ни один вопрос! Телефонные линии проводят представители Администрации Президента. Услышать каждого и помочь – требование Главы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как Мэрилин Монро ухаживала за кожей. Метод простой, но подойдет не всем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика