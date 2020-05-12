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«Прямые телефонные линии»

12.05.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

15 мая 2020 года с 11.00 до 13.00 генеральный директор КУП “Могилевоблдорстрой” Сергей Николаевич МАСЛОВ по телефону (8-0222) 65-29-71 проведет “прямую телефонную линию” по вопросам ремонта автодорог местного значения.

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15 мая 2020 года с 11.00 до 13.00 «прямую телефонную линию» по телефону 77-2-75 проведет начальник РОВД Александр Викторович ШУНКЕВИЧ.

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16 мая 2020 года, в субботу, начальник Могилевского областного управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь полковник милиции Александр Святославович Шепелев проведет «прямую телефонную линию» по вопросам, касающимся деятельности Департамента, предоставляемых услуг и их стоимости, требований, предъявляемых к кандидатам на службу, перспектив и развития службы, по телефону (8-0222) 64-33-10.
Время проведения прямой телефонной линии – с 09.00 до 12.00.

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В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в целях недопущения распространения респираторных инфекций прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей, представителей юридических лиц начальником Кировского отделения Департамента охраны МВД Республики Беларусь Александром Валерьевичем Пинчуком будет осуществляться дистанционно по телефону 78-6-74 по следующему графику: понедельник с 08.00 до 14.00.

 
 
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15 мая 2020 года с 11.00 до 13.00 генеральный директор КУП “Могилевоблдорстрой” Сергей Николаевич МАСЛОВ по телефону (8-0222) 65-29-71 проведет “прямую телефонную...
 
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