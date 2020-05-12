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Литва попросила МАГАТЭ вмешаться в «неприемлемую ситуацию» с БелАЭС

12.05.2020 09:21 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас обратился к МАГАТЭ по поводу БелАЭС, говорится на сайте Минэнерго Литвы.

«МАГАТЭ проинформировало нас, что на первый реактор БелАЭС в Островце уже доставлено ядерное топливо. Тем не менее Беларусь еще не подписала двустороннее соглашение о раннем оповещении о ядерной аварии. Это неприемлемая ситуация и недопустимая практика, если говорить о безопасности стран и людей», – отметил Вайчюнас.

В письме глава МАГАТЭ Рафаэлю Гросси подчеркивается, что Беларуси принимала у себя несколько миссий МАГАТЭ, но выводы экспертов по результатам миссий в августе 2019 и феврале 2020 годов не было обнародованы, как и отчеты о выполнении рекомендаций миссий со стороны Беларуси. Минэнерго Литвы считает, что таким образом Беларусь препятствует прозрачной оценке миссий.

"Беларусь до сих пор не соглашается официально в соответствии с процедурами Европейской группы по регулированию ядерной безопасности  (ENSREG) оценить Национальный план действий по выполнению  рекомендаций ЕС по стресс-тестам, что является стандартной практикой в процедуре стресс-тестов ЕС", - говорится в сообщении литовского ведомства.

Также, как утверждает Минэнерго Литвы, Минск не выполнил рекомендации международных экспертов, которые были сделаны во время стресс-тестов и которые должны быть реализованы до ввода станции в эксплуатацию.

В письме отмечается, что доверие к МАГАТЭ как к организации зависит от ее действий и соответствующего ответа на "неприемлемую ситуацию" в Белоруссии.

Напомним, что ядерное топливо на БелАЭС доставили на прошлой неделе.

 
Теги: Минск
 
 
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Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас обратился к МАГАТЭ по поводу БелАЭС, говорится на сайте Минэнерго Литвы.
 
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