Их подвиг помнят, их заслугами перед Родиной гордятся… В майские дни с праздником Великой Победы поздравляют героев нашего времени – ветеранов Великой Отечественной войны. Не забывают ветеранов и в филиале ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» – «СПК «Первомайский».

Ведущий юрисконсульт СПК «Первомайский» Денис Голубев и главный экономист Алеся Якубович в преддверии Дня Победы отправились к Адаму Адамовичу Криштаповичу – ветерану, инвалиду войны, внесшему весомый вклад в победу над немецкими оккупантами.

Гости подарили ветерану цветы, продуктовый набор и от всего сердца поблагодарили за 75 мирных лет со Дня Великой Победы.

Адам Адамович охотно поделился воспоминаниями о войне, послевоенных годах и поблагодарил гостей за внимание и заботу.

Адам Адамович был участником диверсионной группы по подрыву эшелонов, партизан, участник «Минского «котла»… После разгрома фашистской группировки он, вместе с другими партизанами, отправился в Минск, 16 июля они маршем прошли по городу. А в конце июля его отправили на фронт в Прибалтику. Попал в третий гвардейский Котельниковский танковый корпус. Был ранен, после выздоровления воевал в пехотной 24-й Краснознаменной Евпаторийской гвардейской стрелковой дивизии. 13 января 1945 года она перешла в наступление в рамках Восточно-Прусской операции. На второй день прорыва Адам Криштапович получил тяжелое ранение, войну пришлось заканчивать в госпитале.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.