В связи с принятием Указа Президента Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 143 ”О поддержке экономики“, распространяющего свое действие на отношения, возникшие с 1 апреля 2020 г., предлагается следующий алгоритм действий.

Если к действующим договорам аренды до вступления Указа в силу были заключены дополнительные соглашения, в соответствии с которыми с 1 апреля 2020 г. произведен перерасчет размера арендной платы с учетом размера базовой арендной величины, установленного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 марта 2020 г. № 162, необходимо заключить дополнительное соглашение, в котором зафиксировать размер арендной платы, установленный до 1 апреля 2020 г., на период до 30 сентября 2020 г.

Если размер арендной платы в договорах аренды был зафиксирован только в базовых арендных величинах, внесение изменений в такие договоры не требуется.

Арендная плата в период с 1 апреля до 30 сентября 2020 года, включая арендую плату за март 2020 года, а также задолженность по арендной плате, уплачиваемые после 31 марта 2020 года, должны определяться исходя из базовой арендной величины 16 рублей 90 копеек.

Если арендная плата за март и апрель 2020 г. были уплачены после 1 апреля 2020 года с учетом увеличенного размера базовой арендной величины, излишек арендной платы не возвращается, а засчитывается в счет последующих платежей.

Отсрочка уплаты арендной платы (возмещения ссудодателям начисленной амортизации, земельного налога или арендной платы за земельный участок, налога на недвижимость) предоставляется по заявлению арендатора (ссудополучателя) с месяца последнего произведенного им платежа, но не ранее 1 апреля 2020 года.

Если арендная плата, рассчитанная с увеличенным размером базовой арендной величины, не была уплачена арендатором, он имеет право указать в заявлении срок предоставления ему отсрочки с 1 апреля 2020 года При этом штрафные санкции за несвоевременное внесение арендной платы не применяются.

Обращаем внимание, что в соответствии с Указом в заявлении о предоставлении отсрочки уплаты арендной платы также должны быть указаны сроки и размеры ежемесячных платежей по предоставляемой рассрочке.

Арендодатель (ссудодатель) обязан при наличии заявления от арендатора (ссудополучателя) предоставить ему отсрочку.

Дополнительное соглашение к договору аренды (безвозмездного пользования) недвижимого имущества должно быть заключено в течение 3 рабочих дней со дня поступления арендодателю (ссудодателю) от арендатора (ссудополучателя) заявления о предоставлении отсрочки.