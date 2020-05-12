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Директор фирмы из Витебска лишился почти 100 000 после телефонного разговора

12.05.2020 10:14 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Директор частной фирмы из Витебска лишился почти 100 000 рублей после телефонного разговора с интернет-мошенниками. Примечательно, что частью данных о его банковской карточке аферисты располагали еще до разговора с предпринимателем. Во время первого звонка "клон" сотрудника банка сообщил, что именно в этот момент со счета коммерсанта хакеры пока что безуспешно пытаются похитить 3 000 рублей. Чтобы блокировать их атаку, необходим код с обратной стороны карты. Несмотря на сомнения в полномочиях звонившего, мужчина все же назвал необходимые цифры. После этого мошенники получили доступ не только к карт-счету, но и его депозиту. Тут же начались списания. Несколько часов, которые требовались злоумышленникам для проведения операций, они периодически звонили потерпевшему и уверяли, что служба безопасности банка ликвидирует последствия хакерской атаки.

Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебской области: "Лишь спустя некоторое время мужчина почувствовал неладное и все же заблокировал карту. Выяснилось, что с его счета и депозита злоумышленники уже сняли более 97 000 рублей. Стоит отметить, что это самое крупное хищение с карты, зафиксированное в Витебской области. УВД Витебского облисполкома в очередной раз напоминает: представители банка никогда не звонят клиенту, для того чтобы узнать у него какие-либо личные данные. Любое подобное обращение следует рассматривать как потенциальную угрозу мошенников и сразу прерывать разговор, а также незамедлительно сообщать в милицию".

 
Теги: Витебск
 
 
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Директор частной фирмы из Витебска лишился почти 100 000 рублей после телефонного разговора с интернет-мошенниками. Примечательно, что частью данных о его банковской...
 
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