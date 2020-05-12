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Педагогическая мастерская онлайн-обучения заработала в БГУ
Источник материала: ОНТ
Образование виртуальное, а знания – реальные! Педагогическая мастерская онлайн-обучения заработала в Белорусском госуниверситете.
Видео-уроки – для преподавателей. Вовремя вебинаров им расскажут о возможностях информационных технологий и как их с пользой применить в учебном процессе. Каждую неделю мастерская будет собирать на своей площадке экспертов, которые будут делиться опытом в работе на цифровых платформах.
Наработки в дистанционном обучении в БГУ уже есть. На базе университета работает образовательный портал, где в онлайн-режиме преподаватели могут общаться со студентами.
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Образование виртуальное, а знания – реальные! Педагогическая мастерская онлайн-обучения заработала в Белорусском госуниверситете. Видео-уроки – для...
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