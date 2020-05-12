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Новый размер удержания средств с нанимателей для выплаты зарплаты устанавливается с 11 мая

12.05.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

При расчете средств, подлежащих перечислению вне очереди на погашение задолженности по заработной плате, наниматели должны бронировать на одного работника Br415,7. Данный норматив применяется в Беларуси с 11 мая, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

В соответствии с указом от 27 ноября 1995 года №483 «Об обеспечении своевременной выплаты заработной платы» с нанимателей, имеющих задолженность по выплате зарплаты, в бесспорном порядке удерживаются суммы, соответствующие 1,5 размера бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения, скорректированного на индекс потребительских цен на каждого работника с учетом коэффициентов повышения тарифных ставок рабочих по технологическим видам работ, производствам и отраслям экономики.

Бюджет прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленный в ценах апреля 2020 года, составляет Br277,13. Соответственно, увеличенный в полтора раза, он составит Br415,7.

БЕЛТА

 
 
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При расчете средств, подлежащих перечислению вне очереди на погашение задолженности по заработной плате, наниматели должны бронировать на одного...
 
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