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МАРТ ограничил рентабельность импортеров и уточнил список социально значимых товаров

12.05.2020 11:18 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Постановлением № 36 детализирован перечень социально значимых товаров, на которые распространяется регулирование.

Также установлено для импортеров при формировании цен на социально значимые товары ограничение уровня рентабельности не выше 10%. Дополнительно уточняется определение структуры отпускной цены импортера, в которую включаются контрактные цены, расходы по импорту, расходы на реализацию, и рентабельность.

Расширено регулирование оптовых надбавок, применяемых предприятиями, осуществляющими оптовую торговлю социально значимыми товарами, при реализации другим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для использования таких товаров в их деятельности.

Для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хранение и реализацию стабилизационных фондов (запасов) продовольственных товаров и (или) заготовку у сельскохозяйственных производителей и населения, разрешено суммировать к цене приобретения расходы по заготовке, хранению и транспортировке.

Постановление № 36 вступает в силу после его официального опубликования.

Как сообщал Myfin.by, Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси опубликовало список из 26 позиций, которые включены в перечень социально-значимых товаров. Цены на них не должны превышать установленных значений. Данные ограничения вводятся на 90 дней постановлением МАРТ от 15 апреля 2020 г. № 30.

Источник: Myfin.by
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли сообщает, что в Беларуси изменены подходы к регулированию цен на социально значимые товары. Это...
 
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