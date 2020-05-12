МАРТ ограничил рентабельность импортеров и уточнил список социально значимых товаров

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Постановлением № 36 детализирован перечень социально значимых товаров, на которые распространяется регулирование.

Также установлено для импортеров при формировании цен на социально значимые товары ограничение уровня рентабельности не выше 10%. Дополнительно уточняется определение структуры отпускной цены импортера, в которую включаются контрактные цены, расходы по импорту, расходы на реализацию, и рентабельность.

Расширено регулирование оптовых надбавок, применяемых предприятиями, осуществляющими оптовую торговлю социально значимыми товарами, при реализации другим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для использования таких товаров в их деятельности.

Для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хранение и реализацию стабилизационных фондов (запасов) продовольственных товаров и (или) заготовку у сельскохозяйственных производителей и населения, разрешено суммировать к цене приобретения расходы по заготовке, хранению и транспортировке.

Постановление № 36 вступает в силу после его официального опубликования.