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На Белорусскую АЭС завезли топливо
12.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
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Такая таблетка весом пять граммов по теплоемкости заменяет 350 литров нефти, 400 килограммов угля или 360 кубических метров природного газа. В одном реакторе их миллионы. В таком виде уран нерадиоактивен – его можно даже подержать в руках.
«Эти таблетки помещают в специальные трубочки. 312 трубочек соединяются в конструкцию, которая называется тепловыделяющая сборка, сокращенно – ТВС. Именно в таком виде ядерное топливо поступает на атомные электростанции, в том числе и на Белорусскую АЭС. Не в виде таблеток и не в виде урана», – пояснил руководитель информационного центра БелАЭС Эдуард Свирид.
В инфоцентре БелАЭС расположен макет тепловыделяющей сборки. Правда, в реакторе конструкция находится в вертикальном положении: в помещении из-за потолка это сделать невозможно. Таких сборок в реакторе 163. Для первого энергоблока уже привезли ядерное топливо. «Понятно, надо завезти топливо, но надо его и загрузить. И таким образом начать физический пуск», – сказал главный инженер БелАЭС Анатолий Бондарь.
Запускают энергоблок под Островцом строго по технологии. На первом месте – безопасность. Ведь как только стержни управления и защиты извлекут из тепловыделяющих сборок, начнется ядерная реакция. Сейчас топливо радиацию пока не выделяет.
Штат сотрудников первого энергоблока укомплектован. На объекте успешно завершили горячую обкатку – сымитировали работу АЭС без загрузки топлива. С энергосистемой страны атомную станцию свяжут семь высоковольтных линий. Пятую подключили в этом месяце.
Первые киловатт-часы будут использованы для работы самой станции. Перед тем как энергия начнет поступать к потребителям, на станции пройдет несколько предварительных этапов – физический пуск, энергетический, а затем включение в энергосистему страны.
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Сейчас на БелАЭС успешно завершили горячую обкатку – сымитировали работу атомной электростанции без загрузки топлива.
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