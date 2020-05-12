На Белорусскую АЭС завезли топливо

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На Белорусскую АЭС привезли топливо. Работу без урана – так называемую горячую обкатку – здесь уже проводили. Перед загрузкой топлива в систему его тщательно проверяют, сообщает корреспондент «МИР 24» Элеонора Лутович.

Такая таблетка весом пять граммов по теплоемкости заменяет 350 литров нефти, 400 килограммов угля или 360 кубических метров природного газа. В одном реакторе их миллионы. В таком виде уран нерадиоактивен – его можно даже подержать в руках.

«Эти таблетки помещают в специальные трубочки. 312 трубочек соединяются в конструкцию, которая называется тепловыделяющая сборка, сокращенно – ТВС. Именно в таком виде ядерное топливо поступает на атомные электростанции, в том числе и на Белорусскую АЭС. Не в виде таблеток и не в виде урана», – пояснил руководитель информационного центра БелАЭС Эдуард Свирид.

В инфоцентре БелАЭС расположен макет тепловыделяющей сборки. Правда, в реакторе конструкция находится в вертикальном положении: в помещении из-за потолка это сделать невозможно. Таких сборок в реакторе 163. Для первого энергоблока уже привезли ядерное топливо. «Понятно, надо завезти топливо, но надо его и загрузить. И таким образом начать физический пуск», – сказал главный инженер БелАЭС Анатолий Бондарь.

Запускают энергоблок под Островцом строго по технологии. На первом месте – безопасность. Ведь как только стержни управления и защиты извлекут из тепловыделяющих сборок, начнется ядерная реакция. Сейчас топливо радиацию пока не выделяет.

«Когда мы будем готовы к физическому запуску, получим соответствующую лицензию регулятора, тогда мы и начнем. Что касается даты, в рамках графика, предоставленного генеральным подрядчиком, предусматривается, что такая готовность будет достигнута в июле», – сообщил заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк.

Штат сотрудников первого энергоблока укомплектован. На объекте успешно завершили горячую обкатку – сымитировали работу АЭС без загрузки топлива. С энергосистемой страны атомную станцию свяжут семь высоковольтных линий. Пятую подключили в этом месяце.

«На данном этапе мы потребители электроэнергии. После ввода в эксплуатацию энергоблока номер 1 и 2 мы будет выдавать электроэнергию в энергосистему Беларуси», – отметил начальник смены БелАЭС Анатолий Станилевич.

Первые киловатт-часы будут использованы для работы самой станции. Перед тем как энергия начнет поступать к потребителям, на станции пройдет несколько предварительных этапов – физический пуск, энергетический, а затем включение в энергосистему страны.