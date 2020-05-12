ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси сделали приложение, чтобы не стоять в очередях: сначала банки, поликлиники на подходе

12.05.2020 11:18 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

В Беларуси сделали приложение, чтобы не стоять в очередях

На первом этапе в приложении можно будет забронировать очередь в отделениях белорусских банков. Со временем разработчики обещают подключить и другие учреждения, где проблем очередей все еще не решена – например, поликлиники и медцентры.

Как это работает

Решение Earlyone состоит из двух компонентов: устанавливаемого в банке ПО по управлению потоками клиентов и мобильного приложения для пользователей.

ПО помогает повысить качество процесса обслуживания за счет целого ряда полезных функций, включая автоматизированное распределение потоков на основе заданных параметров приоритизации услуг, мониторинг работы обслуживающего персонала в режиме реального времени и многое другое.

Мобильное приложение помогает клиентам банка удаленно резервировать удобное время прихода в банк и получать услуг без очереди.


Для удаленного бронирования в приложении необходимо выбрать филиал банка, услугу, время и создать виртуальный талон очереди. Для его активации необходимо ввести код на терминале по приходу в банк. Есть возможность также отложить талон на 5, 10 или 15 минут при опоздании.

Технологии регулируют потоки людей

Мобильное приложение использует специальный алгоритм, который рассчитывает оптимальное время, когда можно получить услугу. В расчет принимаются такие факторы, как загруженность филиала, количество человек в очереди, среднее время обслуживания и другие. Если в выбранное пользователем время филиал перегружен, система предложит ближайшее свободное.

Планы на будущее

Сервис Earlyone кроме Беларуси и Армении доступен также в Украине, Казахстане, Киргизии, Грузии и Молдове. Разработчики готовятся в скором будущем вывести на рынок свой новый продукт для медицинских учреждений, где проблема очередей наиболее болезненна.

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Новости по темам:
Читайте также:
Отправить редакции myfin.by сообщение об ошибке в тексте
Текст:
Комментарий
Ссылка скопирована в буфер обмена

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси запустили сервис по удаленному бронированию услуг Earlyone. Он позволяет дистанционно резервировать место в очереди в банк в выбранный день и время, и...
 
Новости дня
Новости разные
 
На Белорусскую АЭС завезли топливо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кричевская жизнь
12.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Единство
Смалявiцкi край
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика