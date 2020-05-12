В Беларуси сделали приложение, чтобы не стоять в очередях: сначала банки, поликлиники на подходе

Источник материала: Myfin

В Беларуси сделали приложение, чтобы не стоять в очередях

На первом этапе в приложении можно будет забронировать очередь в отделениях белорусских банков. Со временем разработчики обещают подключить и другие учреждения, где проблем очередей все еще не решена – например, поликлиники и медцентры.

Как это работает

Решение Earlyone состоит из двух компонентов: устанавливаемого в банке ПО по управлению потоками клиентов и мобильного приложения для пользователей.

ПО помогает повысить качество процесса обслуживания за счет целого ряда полезных функций, включая автоматизированное распределение потоков на основе заданных параметров приоритизации услуг, мониторинг работы обслуживающего персонала в режиме реального времени и многое другое.

Мобильное приложение помогает клиентам банка удаленно резервировать удобное время прихода в банк и получать услуг без очереди.

Для удаленного бронирования в приложении необходимо выбрать филиал банка, услугу, время и создать виртуальный талон очереди. Для его активации необходимо ввести код на терминале по приходу в банк. Есть возможность также отложить талон на 5, 10 или 15 минут при опоздании.

Технологии регулируют потоки людей

Мобильное приложение использует специальный алгоритм, который рассчитывает оптимальное время, когда можно получить услугу. В расчет принимаются такие факторы, как загруженность филиала, количество человек в очереди, среднее время обслуживания и другие. Если в выбранное пользователем время филиал перегружен, система предложит ближайшее свободное.

Планы на будущее



Сервис Earlyone кроме Беларуси и Армении доступен также в Украине, Казахстане, Киргизии, Грузии и Молдове. Разработчики готовятся в скором будущем вывести на рынок свой новый продукт для медицинских учреждений, где проблема очередей наиболее болезненна.