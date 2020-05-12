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В Беларуси сделали приложение, чтобы не стоять в очередях: сначала банки, поликлиники на подходе
Источник материала: Myfin
На первом этапе в приложении можно будет забронировать очередь в отделениях белорусских банков. Со временем разработчики обещают подключить и другие учреждения, где проблем очередей все еще не решена – например, поликлиники и медцентры.
Как это работает
Решение Earlyone состоит из двух компонентов: устанавливаемого в банке ПО по управлению потоками клиентов и мобильного приложения для пользователей.
ПО помогает повысить качество процесса обслуживания за счет целого ряда полезных функций, включая автоматизированное распределение потоков на основе заданных параметров приоритизации услуг, мониторинг работы обслуживающего персонала в режиме реального времени и многое другое.
Мобильное приложение помогает клиентам банка удаленно резервировать удобное время прихода в банк и получать услуг без очереди.
Для удаленного бронирования в приложении необходимо выбрать филиал банка, услугу, время и создать виртуальный талон очереди. Для его активации необходимо ввести код на терминале по приходу в банк. Есть возможность также отложить талон на 5, 10 или 15 минут при опоздании.
Технологии регулируют потоки людей
Мобильное приложение использует специальный алгоритм, который рассчитывает оптимальное время, когда можно получить услугу. В расчет принимаются такие факторы, как загруженность филиала, количество человек в очереди, среднее время обслуживания и другие. Если в выбранное пользователем время филиал перегружен, система предложит ближайшее свободное.
Планы на будущее
Сервис Earlyone кроме Беларуси и Армении доступен также в Украине, Казахстане, Киргизии, Грузии и Молдове. Разработчики готовятся в скором будущем вывести на рынок свой новый продукт для медицинских учреждений, где проблема очередей наиболее болезненна.
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В Беларуси запустили сервис по удаленному бронированию услуг Earlyone. Он позволяет дистанционно резервировать место в очереди в банк в выбранный день и время, и...
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