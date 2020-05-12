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В Беларуси появился самый длинный железнодорожный маршрут
12.05.2020 12:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Белорусская железная дорога продлила маршрут поезда Брест – Витебск. Теперь он будет следовать до Полоцка. Это будет самый длинный маршрут в Беларуси. Поезд будет проходить 876 км.
Маршрут поезда Брест – Полоцк будет проходить через четыре области: Брестскую, Гомельскую, Могилевскую и Витебскую. По пути он будет останавливаться на станциях Жабинка, Кобрин, Пинск, Лунинец, Калинковичи, Жлобин, Рогачев, Быхов, Могилев, Шклов, Орша, Витебск, Шумилино.
Поезд будет курсировать ежедневно.
Добраться из Бреста в Полоцк на нем можно будет за 19 часов 12 минут. При этом обратный маршрут из Полоцка в Брест будет меньше почти на полтора часа.
Стоимость билета в купейный вагон составляет 28 рублей, в плацкартный – 20 рублей.
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Белорусская железная дорога продлила маршрут поезда Брест – Витебск. Теперь он будет следовать до Полоцка. Это будет самый длинный маршрут в Беларуси. Поезд будет...
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