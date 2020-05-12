В субботу, 16 мая, с 9:00 до 12:00 по телефону 2-13-41 проведет «прямую телефонную линию» управляющий делами Ганцевичского райисполкома Галина Михайловна Корниенко.
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Управляющий делами Ганцевичского райисполкома проведет «прямую линию»
12.05.2020 12:20 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
В субботу, 16 мая, с 9:00 до 12:00 по телефону 2-13-41 проведет «прямую телефонную линию» управляющий делами Ганцевичского райисполкома Галина Михайловна Корниенко.
По информации
(Visited 8 times, 8 visits today)
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В субботу, 16 мая, с 9:00 до 12:00 по телефону 2-13-41 проведет «прямую телефонную линию» управляющий делами Ганцевичского райисполкома Галина
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