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В Беларусь на смену жаркой погоде пришли заморозки, выпал снег
Источник материала: ОНТ
Погодный контраст ощутили на себе белорусы. На смену жаркой и солнечной погоде в страну пришли заморозки.
А вместе с ними ливни, сильный ветер, в некоторых регионах – даже снег. Зима вернулась в Гродненскую область – пользователи соцсетей делятся фотографиями снежного мая. Минск в утренние часы оказался во власти проливного дождя – местами затруднено движение транспорта на дорогах. Сюрпризы погоды на этом не закончатся: на день объявлен оранжевый уровень опасности – во многих районах страны – усиление ветра, грозы и мокрый снег.
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Погодный контраст ощутили на себе белорусы. На смену жаркой и солнечной погоде в страну пришли заморозки. А вместе с ними ливни, сильный ветер, в некоторых регионах...
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