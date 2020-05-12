В Беларусь на смену жаркой погоде пришли заморозки, выпал снег

Источник материала: ОНТ

Погодный контраст ощутили на себе белорусы. На смену жаркой и солнечной погоде в страну пришли заморозки.

А вместе с ними ливни, сильный ветер, в некоторых регионах – даже снег. Зима вернулась в Гродненскую область – пользователи соцсетей делятся фотографиями снежного мая. Минск в утренние часы оказался во власти проливного дождя – местами затруднено движение транспорта на дорогах. Сюрпризы погоды на этом не закончатся: на день объявлен оранжевый уровень опасности – во многих районах страны – усиление ветра, грозы и мокрый снег.

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