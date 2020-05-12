Курсы валют на 12 мая 2020: доллар вырос еще сильнее, евро не отстает

Источник материала: Myfin

12.05.2020: итоги торгов БВФБ

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.004 рубля до 2.4392, что составило 0.16%. Всего за месяц доллар ослаб на 0.036 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.0029 (0.11%), на 12 мая 2020 курс составил 2.6394. По итогам месяца евро уменьшился на 0.0666 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.0083 рублей (0.25%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.0378 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 29 987 300 11 705 900 16 310 700

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.39 – 2.441 рублей, курс продажи доллара 2.443 – 2.49. Евро можно было продать в диапазоне 2.56 – 2.64 рублей, купить – 2.644 – 2.69.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =73.9 (стоимость 1 доллара равна 73.9 российских рубля),

=73.9 (стоимость 1 доллара равна 73.9 российских рубля), EUR/USD =1.082 (1 евро стоит 1.082 доллар),

=1.082 (1 евро стоит 1.082 доллар), EUR/RUB =79.85 (79.85 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .